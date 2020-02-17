У Гендузи возникли проблемы с Артетой

Полузащитник Маттео Гендузи был исключен из заявки "Арсенала" на матч против "Ньюкасла" накануне после возникших проблем с главным тренером Микелем Артетой.

Напомним, накануне "канониры" разгромили "сорок" со счетом 4:0, а место Гендузи в стартовом составе неожиданно занял Дани Себальос, который до этого не играл с ноября.



Это был первый раз с момента своего перехода в "Арсенал" летом 2018, когда Гендузи не попал в заявку команды, будучи доступным для участия в матче.



Daily Mirror объясняет этот феномен тем, что Артета остался недоволен 20-летним французом по итогам тренировочного сбора в Дубае.



"Дани Себальос — хороший пример. Он был травмирован, а когда он приступил к тренировкам, я не думал, что его форма достаточно хороша. Однако он совершенно изменил впечатление о себе, тренируясь как зверь. Думаю, он был лучшим игроком на поле", — сообщил Артета после воскресного матча на "Эмирейтс".



Добавим, лишь на прошлой неделе стало известно, что "Арсенал" собирается наградить Гендузи новым контрактом. Теперь остается гадать, повлияет ли эта ситуация на будущее Маттео в клубе.