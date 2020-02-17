BBC: Гвардиола останется в "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" сообщил своим друзьям, что намерен остаться в клубе, несмотря на санкции УЕФА.

Как известно, "горожане" не будут допущены к участию в Лиге Чемпионов до 2022 года, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит их апелляцию.

В связи с этой ситуацией появились опасения, что Гвардиола может покинуть "Этихад" грядущим летом — за год до истечения своего контракта.

Однако сейчас авторитетное издание BBC сообщает, что Гвардиола сохранит преданность "Сити". Хосеп уже поведал об этом своему окружению и должен поведать публике в среду, когда "горожане" сыграют отложенный матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Поскольку этот матч был отложен в последний момент из-за непогоды, Гвардиола и его коллега Дэвид Мойес уже провели свои пресс-конференции и перед журналистами снова выступят только в день игры.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2020 15:30

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  1. scholes22 17.02.2020 16:01 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  2. staryi-eblan 17.02.2020 15:55 # staryi-eblan
    Но ведь портовые уже было обрадовались, что Сити ждет крах

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  3. slash-lfc 17.02.2020 15:51 # slash-lfc
    Респект КОРОЛЮ!!!

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  4. lfcynwa 17.02.2020 15:48 # lfcynwa
    порядочный шарлатан, это хорошо, Сити с ним повезло. Но в этой истории еще много недосказанности, шейхи 100% имеют некий план по обходу этого наказания, о чём и заверили Пепку и игроков команды.

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  5. griezmann 17.02.2020 15:47 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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