BBC: Гвардиола останется в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" сообщил своим друзьям, что намерен остаться в клубе, несмотря на санкции УЕФА.
Как известно, "горожане" не будут допущены к участию в Лиге Чемпионов до 2022 года, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит их апелляцию.
В связи с этой ситуацией появились опасения, что Гвардиола может покинуть "Этихад" грядущим летом — за год до истечения своего контракта.
Однако сейчас авторитетное издание BBC сообщает, что Гвардиола сохранит преданность "Сити". Хосеп уже поведал об этом своему окружению и должен поведать публике в среду, когда "горожане" сыграют отложенный матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма".
Поскольку этот матч был отложен в последний момент из-за непогоды, Гвардиола и его коллега Дэвид Мойес уже провели свои пресс-конференции и перед журналистами снова выступят только в день игры.
17.02.2020 15:30
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Но ведь портовые уже было обрадовались, что Сити ждет крах
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Респект КОРОЛЮ!!!
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порядочный шарлатан, это хорошо, Сити с ним повезло. Но в этой истории еще много недосказанности, шейхи 100% имеют некий план по обходу этого наказания, о чём и заверили Пепку и игроков команды.
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КОРОЛЬ!!!
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