BBC: Гвардиола останется в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" сообщил своим друзьям, что намерен остаться в клубе, несмотря на санкции УЕФА.

Как известно, "горожане" не будут допущены к участию в Лиге Чемпионов до 2022 года, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит их апелляцию.



В связи с этой ситуацией появились опасения, что Гвардиола может покинуть "Этихад" грядущим летом — за год до истечения своего контракта.



Однако сейчас авторитетное издание BBC сообщает, что Гвардиола сохранит преданность "Сити". Хосеп уже поведал об этом своему окружению и должен поведать публике в среду, когда "горожане" сыграют отложенный матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма".



Поскольку этот матч был отложен в последний момент из-за непогоды, Гвардиола и его коллега Дэвид Мойес уже провели свои пресс-конференции и перед журналистами снова выступят только в день игры.