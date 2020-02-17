"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Накануне

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" отчаянно сражаются за места в Лиге Чемпионов следующего сезона, и с учетом возможной дисквалификации "Манчестер Сити" у МЮ открываются новые перспективы для возвращения в элитный европейский турнир. Встреча двух принципиальных соперников будет центральной в растянутом на две неделе 26-м туре.

"Челси" все еще находится на четвертом месте в таблице, но после серии неудачных результатов отрыв от пятого места значительно сократился. Если "синие" не смогут взять очки с "Юнайтед", отрыв от "Тоттенхэма" будет минимальным, но за спиной "шпор" есть и другие претенденты на попадание в топ-4 и борьбу в перспективе за пятое место, если оно станет проходным в Лигу Чемпионов ввиду проблем, возникших у "Сити".



У Фрэнка Лэмпарда есть зуб на "Манчестер Юнайтед", так как "дьяволы" разгромили его команду в первом круге в первой игре чемпионата для нового менеджера. Тогда преимущество МЮ в счете, выразившееся в четырех безответных мячах, не отражало происходящего на поле — "дьяволам" просто удалось сыграть с максимальной эффективностью в атаке. Но как показали дальнейшие турнирные баталии, "Челси" чуть лучше готов к борьбе за Лигу Чемпионов и в целом играет стабильнее.



Основные проблемы "Челси" в этом сезоне связаны с молодостью обновленного состава "синих" и неудачной игрой голкипера Кепы Аррисабалаги, из-за которого, по мнению многих экспертов, "Челси" недосчитался семи-восьми очков в этом чемпионате. Также "синие" слишком часто теряют преимущество в счете и пропускают в концовке. Чего стоит только потеря двух очков в матче с "Арсеналом", который играл в меньшинстве с 26-й минуты, но умудрился забить вдесятером дважды и избежать поражения.



У "Юнайтед" проблемы традиционны для последних сезонов — голевые моменты создаются с трудом, а сейчас, после травмы Маркуса Рэшфорда, их еще и некому реализовывать. За создание моментов теперь будет отвечать свежеподписанный плеймейкер Бруну Фернандеш, а вот проблемы в атаке призваны решать Мейсон Гринвуд, Антони Мартиаль и джокер Одион Игало.



Слова



Фрэнк Лэмпард о ситуации с Кепой и том, что с "Лестером" сыграл Кабальеро: "Речь не шла о том, чтобы устроить ему встряску. Это просто был мой выбор в тот день. Я хочу, чтобы у каждого был момент для правильной реакции. Я знал, как будет в его случае. У меня самого было такое в моей карьере. Я доволен его реакцией".



Оле Гуннар Сульшер о том, как быстро может оказать влияние на игру команды Одион Игало: "Как нападающий, вы попадаете туда, где вам, возможно, часто придется выходить со скамейки. Перед вами ставят цель, и вы будете к ней готовы".



Интересные факты



- "Челси" проиграл всего один из 17 последних домашних матчей против "Юнайтед" в чемпионате;

- "Челси" — единственный клуб, который выиграл больше матчей против "Юнайтед", чем проиграл в эпоху Премьер-Лиги — 18 побед, 16 поражений;

- "Юнайтед", выигравшие в матче первого круга 4:0, может взять максимум очков в чемпионате с "Челси" впервые с сезона 1987/88;

- в этой паре не было выездных побед с мая 2013 года, когда "Челси" выиграл на "Олд Траффорд" со счетом 0:1;

- однако в том же сезоне и "Юнайтед" выиграл на поле "Челси" — 1:2 в Кубке Лиги, в октябре;

- "Челси" выиграл всего один матч из пяти последних в Премьер-Лиге;

- "синие" не могли удержать победу в шести случаях, когда забивали первыми в этом сезоне;

- "Челси" набрал больше очков на выезде, чем дома в этом чемпионате;

- только 16 из 43 голов "Челси" в этом сезоне были забиты на "Стэмфорд Бридж";

- "Челси" установил рекорд по количеству матчей без красных карточек в чемпионате — 75, с момента, когда против "Уотфорда" в феврале 2018 года был удален Тьемуэ Бакайоко;

- "Челси" не проигрывал в девяти матчах, когда забивал Тэмми Абрахэм;

- "Юнайтед" проиграл три из пяти последних матчей, победив всего раз в 2020 году;

- только "Кристал Пэлас" набрал меньше очков, чем "Юнайтед" в 2020 году в Премьер-Лиге;

- улов в 35 очков после 25 матчей — худший результат "Юнайтед" с сезона 1989/90;

- "Юнайтед" проиграл три из четырех последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- "Юнайтед" может впервые с 1981 года проиграть три выездных матча чемпионата кряду;

- у "дьяволов" всего один "клин-шит" в 12 выездных матчах этого сезона;

- "Юнайтед" пробивал пенальти в этом сезоне девять раз — чаще, чем кто-либо, но четыре из них не были реализованы, и это повторение антирекорда Премьер-Лиги за сезон, который ранее установили "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".



Кадровая ситуация



У "Челси" в списке травмированных на длительный срок находятся Кристиан Пулишич и Марко Ван Гинкел, но основная головная боль Фрэнка Лэмпарда связана с повреждением Тэмми Абрахэма. Его участие в матче под вопросом, но с учетом того, что микротравма есть и у Оливье Жиру, врачам "Челси" все же придется поставить основного форварда на ноги к игру с "Юнайтед", и скорее всего, Абрахам сыграет.



У "Юнайтед" список травмированных солиднее. Точно не сыграют Скотт Мактоминей, Аксель Туанзебе, Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Тимоти Фосу-Менса. Большая проблема Сульшера также связана с травмой основного форварда, но у норвежца нет никаких шансов увидеть на поле Маркуса Рэшфорда до апреля, а потому ему придется искать варианты для замены лучшего бомбардира команды.



Тактика



У "Челси" больших вопросов по составу сейчас нет — если Тэмми Абрахэм будет готов, то он сыграет на острие атаки, и другие варианты Фрэнк Лэмпард, наверное, не рассматривает. В центре поля Канте может заменить Ковачич, но в целом игра Нголо с "Лестером" не вызывала больших вопросов, и Лэмпард вполне может оставить все как есть после игры с "лисами" — пару Жоржиньо-Канте.



Слева в атаке, вероятно, снова сыграет Виллиан, традиционно хорошо выступающий в больших матчах. История же с вратарской позицией может завершиться скорым возвращением в рамку Кепы Аррисабалаги. На это намекают слова Лэмпарда о правильной реакции испанца, сказанные на пресс-конференции и информация о том, что в стане руководителей клуба недоверие к Кепе было встречено с сомнением. К тому же Кабальеро пропустил дважды с "Лестером" и не доказал, что он сейчас значительно лучше Кепы.



Головная боль Сульшера связана с травмой Рэшфорда. В матче с "Вулверхэмптоном" он использовал на острие атаки Антони Мартиаля, но с переводом того в атаку значительно страдает конструктивная работа команды в полузащите. Потому не исключен вариант с появлением в основе Мейсона Гринвуда, который может меняться позициями с Мартиалем по ходу игры. Оба игрока тяготеют к левому флангу атаки, и их сотрудничество может быть оптимальным вариантом для Сульшера в отсутствие Рэшфорда.



Одион Игало тренировался отдельно от команды из-за предосторожностей, связанных с коронавирусом, но он изначально приглашался в клуб в качестве джокера и должен понимать, что его работа заключается в усилении игры по ходу матча. Игало — форвард опытный, забивавший в Премьер-Лиге в составе "Уотфорда", но мы можем только догадываться о том, в какой форме он сейчас находится.



Ориентировочные составы



"Челси": Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Джеймс — Канте, Жоржиньо — Хадсон-Одои, Маунт, Виллиан — Абрахэм



"Юнайтед": Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Матич, Фред — Джеймс, Фернандеш, Гринвуд — Мартиаль



Прогноз



Обе команды были нестабильны в последнее время, но "Челси" все же выглядел в атаке интереснее на протяжении всего сезона, вдобавок имеет счеты с "Юнайтед" за поражение в первом туре. Без Маркуса Рэшфорда и кадровыми проблемами в полузащите "дьяволам" будет сложно показать свою лучшую игру в атаке. У "Челси" есть некоторое преимущество перед этой игрой, но его еще нужно реализовать и удержать, с чем у "синих" часто возникают проблемы. Ничейный результат в этой игре не исключен, но если отдавать кому-то небольшое преимущество, то этой командой будет "Челси".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru