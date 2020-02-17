"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Накануне
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" отчаянно сражаются за места в Лиге Чемпионов следующего сезона, и с учетом возможной дисквалификации "Манчестер Сити" у МЮ открываются новые перспективы для возвращения в элитный европейский турнир. Встреча двух принципиальных соперников будет центральной в растянутом на две неделе 26-м туре.
"Челси" все еще находится на четвертом месте в таблице, но после серии неудачных результатов отрыв от пятого места значительно сократился. Если "синие" не смогут взять очки с "Юнайтед", отрыв от "Тоттенхэма" будет минимальным, но за спиной "шпор" есть и другие претенденты на попадание в топ-4 и борьбу в перспективе за пятое место, если оно станет проходным в Лигу Чемпионов ввиду проблем, возникших у "Сити".
У Фрэнка Лэмпарда есть зуб на "Манчестер Юнайтед", так как "дьяволы" разгромили его команду в первом круге в первой игре чемпионата для нового менеджера. Тогда преимущество МЮ в счете, выразившееся в четырех безответных мячах, не отражало происходящего на поле — "дьяволам" просто удалось сыграть с максимальной эффективностью в атаке. Но как показали дальнейшие турнирные баталии, "Челси" чуть лучше готов к борьбе за Лигу Чемпионов и в целом играет стабильнее.
Основные проблемы "Челси" в этом сезоне связаны с молодостью обновленного состава "синих" и неудачной игрой голкипера Кепы Аррисабалаги, из-за которого, по мнению многих экспертов, "Челси" недосчитался семи-восьми очков в этом чемпионате. Также "синие" слишком часто теряют преимущество в счете и пропускают в концовке. Чего стоит только потеря двух очков в матче с "Арсеналом", который играл в меньшинстве с 26-й минуты, но умудрился забить вдесятером дважды и избежать поражения.
У "Юнайтед" проблемы традиционны для последних сезонов — голевые моменты создаются с трудом, а сейчас, после травмы Маркуса Рэшфорда, их еще и некому реализовывать. За создание моментов теперь будет отвечать свежеподписанный плеймейкер Бруну Фернандеш, а вот проблемы в атаке призваны решать Мейсон Гринвуд, Антони Мартиаль и джокер Одион Игало.
Слова
Фрэнк Лэмпард о ситуации с Кепой и том, что с "Лестером" сыграл Кабальеро: "Речь не шла о том, чтобы устроить ему встряску. Это просто был мой выбор в тот день. Я хочу, чтобы у каждого был момент для правильной реакции. Я знал, как будет в его случае. У меня самого было такое в моей карьере. Я доволен его реакцией".
Оле Гуннар Сульшер о том, как быстро может оказать влияние на игру команды Одион Игало: "Как нападающий, вы попадаете туда, где вам, возможно, часто придется выходить со скамейки. Перед вами ставят цель, и вы будете к ней готовы".
Интересные факты
- "Челси" проиграл всего один из 17 последних домашних матчей против "Юнайтед" в чемпионате;
- "Челси" — единственный клуб, который выиграл больше матчей против "Юнайтед", чем проиграл в эпоху Премьер-Лиги — 18 побед, 16 поражений;
- "Юнайтед", выигравшие в матче первого круга 4:0, может взять максимум очков в чемпионате с "Челси" впервые с сезона 1987/88;
- в этой паре не было выездных побед с мая 2013 года, когда "Челси" выиграл на "Олд Траффорд" со счетом 0:1;
- однако в том же сезоне и "Юнайтед" выиграл на поле "Челси" — 1:2 в Кубке Лиги, в октябре;
- "Челси" выиграл всего один матч из пяти последних в Премьер-Лиге;
- "синие" не могли удержать победу в шести случаях, когда забивали первыми в этом сезоне;
- "Челси" набрал больше очков на выезде, чем дома в этом чемпионате;
- только 16 из 43 голов "Челси" в этом сезоне были забиты на "Стэмфорд Бридж";
- "Челси" установил рекорд по количеству матчей без красных карточек в чемпионате — 75, с момента, когда против "Уотфорда" в феврале 2018 года был удален Тьемуэ Бакайоко;
- "Челси" не проигрывал в девяти матчах, когда забивал Тэмми Абрахэм;
- "Юнайтед" проиграл три из пяти последних матчей, победив всего раз в 2020 году;
- только "Кристал Пэлас" набрал меньше очков, чем "Юнайтед" в 2020 году в Премьер-Лиге;
- улов в 35 очков после 25 матчей — худший результат "Юнайтед" с сезона 1989/90;
- "Юнайтед" проиграл три из четырех последних выездных матчей в Премьер-Лиге;
- "Юнайтед" может впервые с 1981 года проиграть три выездных матча чемпионата кряду;
- у "дьяволов" всего один "клин-шит" в 12 выездных матчах этого сезона;
- "Юнайтед" пробивал пенальти в этом сезоне девять раз — чаще, чем кто-либо, но четыре из них не были реализованы, и это повторение антирекорда Премьер-Лиги за сезон, который ранее установили "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
Кадровая ситуация
У "Челси" в списке травмированных на длительный срок находятся Кристиан Пулишич и Марко Ван Гинкел, но основная головная боль Фрэнка Лэмпарда связана с повреждением Тэмми Абрахэма. Его участие в матче под вопросом, но с учетом того, что микротравма есть и у Оливье Жиру, врачам "Челси" все же придется поставить основного форварда на ноги к игру с "Юнайтед", и скорее всего, Абрахам сыграет.
У "Юнайтед" список травмированных солиднее. Точно не сыграют Скотт Мактоминей, Аксель Туанзебе, Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Тимоти Фосу-Менса. Большая проблема Сульшера также связана с травмой основного форварда, но у норвежца нет никаких шансов увидеть на поле Маркуса Рэшфорда до апреля, а потому ему придется искать варианты для замены лучшего бомбардира команды.
Тактика
У "Челси" больших вопросов по составу сейчас нет — если Тэмми Абрахэм будет готов, то он сыграет на острие атаки, и другие варианты Фрэнк Лэмпард, наверное, не рассматривает. В центре поля Канте может заменить Ковачич, но в целом игра Нголо с "Лестером" не вызывала больших вопросов, и Лэмпард вполне может оставить все как есть после игры с "лисами" — пару Жоржиньо-Канте.
Слева в атаке, вероятно, снова сыграет Виллиан, традиционно хорошо выступающий в больших матчах. История же с вратарской позицией может завершиться скорым возвращением в рамку Кепы Аррисабалаги. На это намекают слова Лэмпарда о правильной реакции испанца, сказанные на пресс-конференции и информация о том, что в стане руководителей клуба недоверие к Кепе было встречено с сомнением. К тому же Кабальеро пропустил дважды с "Лестером" и не доказал, что он сейчас значительно лучше Кепы.
Головная боль Сульшера связана с травмой Рэшфорда. В матче с "Вулверхэмптоном" он использовал на острие атаки Антони Мартиаля, но с переводом того в атаку значительно страдает конструктивная работа команды в полузащите. Потому не исключен вариант с появлением в основе Мейсона Гринвуда, который может меняться позициями с Мартиалем по ходу игры. Оба игрока тяготеют к левому флангу атаки, и их сотрудничество может быть оптимальным вариантом для Сульшера в отсутствие Рэшфорда.
Одион Игало тренировался отдельно от команды из-за предосторожностей, связанных с коронавирусом, но он изначально приглашался в клуб в качестве джокера и должен понимать, что его работа заключается в усилении игры по ходу матча. Игало — форвард опытный, забивавший в Премьер-Лиге в составе "Уотфорда", но мы можем только догадываться о том, в какой форме он сейчас находится.
Ориентировочные составы
"Челси": Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Джеймс — Канте, Жоржиньо — Хадсон-Одои, Маунт, Виллиан — Абрахэм
"Юнайтед": Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Матич, Фред — Джеймс, Фернандеш, Гринвуд — Мартиаль
Прогноз
Обе команды были нестабильны в последнее время, но "Челси" все же выглядел в атаке интереснее на протяжении всего сезона, вдобавок имеет счеты с "Юнайтед" за поражение в первом туре. Без Маркуса Рэшфорда и кадровыми проблемами в полузащите "дьяволам" будет сложно показать свою лучшую игру в атаке. У "Челси" есть некоторое преимущество перед этой игрой, но его еще нужно реализовать и удержать, с чем у "синих" часто возникают проблемы. Ничейный результат в этой игре не исключен, но если отдавать кому-то небольшое преимущество, то этой командой будет "Челси".
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
17.02.2020 14:25
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Последние комментарии:
В Катаре, в Дохе, есть здание которое называется "Сук Вагиф".
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Надеюсь на боевой состав:
Кепа
Жеймс-Рюди-Томори-Аспи
Канте-Жорж-Кова
Обой-Абрахам-Вилли
Если будут Крист, Батш и Педро в основе - пиши пропало, минус три очка. Возможно, выйдет Жиру, если Абраша не долечился. Ну и, как вариант, сын Лэмпса вместо Жоры может быть.
Главное, не пропустить первыми, иначе потом этот автобус вообще без шансов взломать.
Верим в победу! KTBFFH!
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мне кажется, слева Сент-Максимен, а справа Адама Траоре и любой защите будет тяжко
(ответить)
Спасибо администраторам за реакцию.
В этом матче нужно показывать яйца.
(ответить)
Мечтаю сделать сэлфи с некоторыми авторитетными, интересными и выдающимися личностями в истории: Гейтцом, Беар Грилсом, Р. Аткинсоном, Делавинь, Конюховым, Диего Костой, Пеннивайзом, С. Ксеребом, Дензелом, Бускетсом и Гвардиолой
(ответить)
мочестерское ибало против днондонского кепы, норм битва за хлеб.
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kundevil
Возможно ты пишешь даже стоющую вещь, но научись пользоваться кнопкой "Энтер", она помогает разбивать текст на части, на так называемые абзацы и читать, тем более излагать свои мысли гораздо удобней.
Источник: http://fapl.ru/posts/76733/?c=1#c7093986
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Ничёсе Бабарика сколько букв забомбил, будто главный матч сезона.
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Сосать + ЛЕЖАТЬ = БЕЗЧЛЕНС
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корАновирус ору!
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myu99
какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел
Источник: http://fapl.ru/posts/76128/?c=1#c7075579
20.01.2020 14:17 #
myu99
мы узнали что anabanana вес ден дрочит у себя дома и он гей на самом деле держитес по далше от него
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Источник: http://fapl.ru/posts/76140/?c=1
myu99
народ а где сучка типа anabanana кто видел
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Источник: http://fapl.ru/posts/76279/?c=1#c7082244
26.01.2020 22:15 #
myu99
народ избегайте от сучки anabanana94 и не давайте ему сосат он пришол из китая и заразился корановирусом
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Источник: http://fapl.ru/posts/76279/?c=1#c7082235
(ответить)
Сосать + ЛЕЖАТЬ = БЕЗЧЛЕНС
(ответить)
Сосать + ЛЕЖАТЬ = БЕЗЧЛЕНС
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Артурик выходи в свет братишка, 5 -е место тоже норм для вас, не грусти там)))
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ребят, приветствую. Есть вопрос. Всегда смотрел хайлаты прошедших матчей в телеграме, был один канал goal24, где очень оперативненько все публиковалось. К тому же хайлайты были раширенные, что, лично для меня, немаловажно. Уже пару месяцев как этот канал приказал долго жить, а нормальный сайт/телеграм канал с годными обзорами все никак найти не получается.
Есть у кого какие рекомендации по этой теме?
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пенсы вы чо ебобо?! какой разгром? вы дважды горлуму сделали горловой
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Представляю какой гул и свист будет а Этихаде при гимне лч))
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Чую.. пенсы сегодня проепут.
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Чо по Шлюсбери? Есть какие ниубдь апдейты? 3 дня не заходил на фаплю
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Легко размотают манчестерских прошмандовок 3:0 или 3:1.
Кмоне, Челси!
Кмоне, красиво!
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