Фигу назвал Фернандеша "хорошей покупкой" для "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Легенда португальского футбола Луиш Фигу считает, что "Манчестер Юнайтед" совершил "хорошую покупку" в лице полузащитника Бруну Фернандеша.

В будущем за счет бонусов стоимость Фернандеша, перебравшегося в "Юнайтед" из "Спортинга" в конце января, может вырасти до 68 миллионов фунтов.

Тем не менее, Фигу считает, что "красным дьяволам" удалось заполучить классного игрока, особенно в свете дефицита талантов на рынке.

"Думаю, в наши дни выбор на трансферном рынке ограничен. Так сложно найти игроков, потому что каждый ищет одно и то же, а в этом поколении не так много талантов, как в предыдущем".

"Он один из лучших португальских игроков. Он вызывается в сборную, он является полузащитником, который умеет забивать. Он обладает мастерством, чтобы забивать голы и играть в чужой штрафной".

"Думаю, это хорошая покупка. Я просто надеюсь, он как можно быстрее адаптируется к новой лиге", — сообщил Фигу Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш, Фигу

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2020 14:00

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  1. j-silver 17.02.2020 14:09 # j-silver
    полюбому значит долбил его в сракотан
    потмоу что MU клуб pidorasov ах ахах

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  2. alexomck 17.02.2020 14:08 # alexomck
    про соотечественника он ничего другого и не мог сказать, по факту: дальше видно будет.

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  3. mancunia-planet 17.02.2020 14:07 # mancunia-planet
    Да ясен красен ёпта, на его позиции игроков нормальных не было. И то сейчас нехватка ещё, летом купят кого

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  4. m-ballack 17.02.2020 14:06 # m-ballack
    Тебе б не вьюшки давать, а Пепку утешать.

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