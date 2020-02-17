Фигу назвал Фернандеша "хорошей покупкой" для "Юнайтед"
Легенда португальского футбола Луиш Фигу считает, что "Манчестер Юнайтед" совершил "хорошую покупку" в лице полузащитника Бруну Фернандеша.
В будущем за счет бонусов стоимость Фернандеша, перебравшегося в "Юнайтед" из "Спортинга" в конце января, может вырасти до 68 миллионов фунтов.
Тем не менее, Фигу считает, что "красным дьяволам" удалось заполучить классного игрока, особенно в свете дефицита талантов на рынке.
"Думаю, в наши дни выбор на трансферном рынке ограничен. Так сложно найти игроков, потому что каждый ищет одно и то же, а в этом поколении не так много талантов, как в предыдущем".
"Он один из лучших португальских игроков. Он вызывается в сборную, он является полузащитником, который умеет забивать. Он обладает мастерством, чтобы забивать голы и играть в чужой штрафной".
"Думаю, это хорошая покупка. Я просто надеюсь, он как можно быстрее адаптируется к новой лиге", — сообщил Фигу Sky Sports.
17.02.2020 14:00
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Последние комментарии:
полюбому значит долбил его в сракотан
потмоу что MU клуб pidorasov ах ахах
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про соотечественника он ничего другого и не мог сказать, по факту: дальше видно будет.
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Да ясен красен ёпта, на его позиции игроков нормальных не было. И то сейчас нехватка ещё, летом купят кого
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Тебе б не вьюшки давать, а Пепку утешать.
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