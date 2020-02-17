Мойес предложил принудительно отправлять игроков в отпуск зимой

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что во время зимнего перерыва в Премьер-Лиге игроков нужно принудительно отправлять в отпуск продолжительностью в одну неделю.

Далеко не все команды Премьер-Лиги использовали свой двухнедельный перерыв, чтобы расслабиться и устроить отпуск. Вместо этого некоторые коллективы отправились на тренировочные сборы, а это, как кажется Мойесу, подрывает саму идею зимнего перерыва.



"По своему опыту в Испании я знаю, что такое настоящий зимний перерыв. Там ты был обязан отправить игроков в отпуск на одну неделю, а при желании — и того больше. Было бы лучше, если бы и у нас было так".



"Мы должны быть осторожны. Если мы устраиваем перерыв и не даем игрокам времени отдохнуть, то это ошибка".



"Большинство клубов все-таки старается дать игрокам время отдохнуть. В чем смысл, если во время перерыва ты отправляешься на тренировочный сбор?"



"Мы должны понимать, для чего нам перерыв. В основном он для того, чтобы игроки и тренеры могли отвлечься мысленно", — цитирует Мойеса Sky Sports.