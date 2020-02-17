"Ливерпуль" не продаст Фирмино
В "Ливерпуле" исключают продажу нападающего Роберто Фирмино грядущим летом.
Ранее в феврале появились слухи, что по окончании сезона "Бавария" будет готова предложить 75 миллионов фунтов за Фирмино, имеющего опыт выступлений в Бундеслиге за "Хоффенхайм".
Однако The Athletic утверждает, что "Ливерпуль" не планирует прощаться с 28-летним бразильцем, даже несмотря на свой интерес к Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии" и Тимо Вернеру из "РБ Лейпциг".
В последнее время мерсисайдский клуб значительно окреп не только в спортивном отношении, но и в финансовом, поэтому у "красных" просто нет необходимости продавать Фирмино, чтобы позволить себе таких дорогостоящих игроков, как Санчо или Вернер.
17.02.2020 12:00
Просмотров: 427
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не нужен он никому.
(ответить)
Да лааааааадно?! А мы начали беспокоиться (нет)
(ответить)
Ну и новость! Только какие-то аутисты могли всерьёз воспринимать эти слухи о его возможной продаже.
(ответить)
Вот так блеа.. Это вам не пепе разные в рассрочку, не ихало старперовские в аренду, не дырявые кепы по 80мультов..Фирмино мотор Ливерпуля и он не продается.
(ответить)
Самый важный элемент атаки Ливерпуля.
(ответить)
Легендарный казах!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий