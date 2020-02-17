"Ливерпуль" не продаст Фирмино

Роберто Фирмино В "Ливерпуле" исключают продажу нападающего Роберто Фирмино грядущим летом.

Ранее в феврале появились слухи, что по окончании сезона "Бавария" будет готова предложить 75 миллионов фунтов за Фирмино, имеющего опыт выступлений в Бундеслиге за "Хоффенхайм".

Однако The Athletic утверждает, что "Ливерпуль" не планирует прощаться с 28-летним бразильцем, даже несмотря на свой интерес к Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии" и Тимо Вернеру из "РБ Лейпциг".

В последнее время мерсисайдский клуб значительно окреп не только в спортивном отношении, но и в финансовом, поэтому у "красных" просто нет необходимости продавать Фирмино, чтобы позволить себе таких дорогостоящих игроков, как Санчо или Вернер.


Метки Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2020 12:00

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  1. alexomck 17.02.2020 12:16 # alexomck
    не нужен он никому.

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  2. pistolero-lfc 17.02.2020 12:12 # pistolero-lfc
    Да лааааааадно?! А мы начали беспокоиться (нет)

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  3. sausage 17.02.2020 12:11 # sausage
    Ну и новость! Только какие-то аутисты могли всерьёз воспринимать эти слухи о его возможной продаже.

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  4. frisby 17.02.2020 12:06 # frisby
    Вот так блеа.. Это вам не пепе разные в рассрочку, не ихало старперовские в аренду, не дырявые кепы по 80мультов..Фирмино мотор Ливерпуля и он не продается.

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  5. gin 17.02.2020 12:05 # gin
    Самый важный элемент атаки Ливерпуля.

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  6. chronicle 17.02.2020 12:03 # chronicle
    Легендарный казах!

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