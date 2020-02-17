"Ливерпуль" не продаст Фирмино

В "Ливерпуле" исключают продажу нападающего Роберто Фирмино грядущим летом.

Ранее в феврале появились слухи, что по окончании сезона "Бавария" будет готова предложить 75 миллионов фунтов за Фирмино, имеющего опыт выступлений в Бундеслиге за "Хоффенхайм".



Однако The Athletic утверждает, что "Ливерпуль" не планирует прощаться с 28-летним бразильцем, даже несмотря на свой интерес к Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии" и Тимо Вернеру из "РБ Лейпциг".



В последнее время мерсисайдский клуб значительно окреп не только в спортивном отношении, но и в финансовом, поэтому у "красных" просто нет необходимости продавать Фирмино, чтобы позволить себе таких дорогостоящих игроков, как Санчо или Вернер.