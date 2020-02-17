Сульшер уверен, что МЮ будет привлекателен для звезд и без Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клуб сможет привлекать классных игроков и без Лиги Чемпионов.

В понедельник вечером "красные дьяволы" проведут важнейший матч в плане борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Челси".



Также у "Юнайтед" все еще остается запасной путь в элитный европейский турнир — через Лигу Европы. Однако Сульшер убежден, что исход сезона не окажет большого влияния на летнюю трансферную кампанию его клуба.



"С одной стороны, Лига Чемпионов обеспечивает тебе больше ресурсов, больше денег. Конечно, это престижное соревнование для участия в нем".



"Если мы будем хорошо играть в остатке сезона, и если это произведет впечатление на игроков, которых мы хотим, то их будет проще уговорить на переход к нам".



"Участвуя в этом сезоне в Лиге Европы, я бы не сказал, что наше попадание в Лигу Чемпионов будет иметь определяющее значение для приглашаемых нами игроков", — приводит слова Сульшера Sky Sports.