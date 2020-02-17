Сульшер уверен, что МЮ будет привлекателен для звезд и без Лиги Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клуб сможет привлекать классных игроков и без Лиги Чемпионов.
В понедельник вечером "красные дьяволы" проведут важнейший матч в плане борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Челси".
Также у "Юнайтед" все еще остается запасной путь в элитный европейский турнир — через Лигу Европы. Однако Сульшер убежден, что исход сезона не окажет большого влияния на летнюю трансферную кампанию его клуба.
"С одной стороны, Лига Чемпионов обеспечивает тебе больше ресурсов, больше денег. Конечно, это престижное соревнование для участия в нем".
"Если мы будем хорошо играть в остатке сезона, и если это произведет впечатление на игроков, которых мы хотим, то их будет проще уговорить на переход к нам".
"Участвуя в этом сезоне в Лиге Европы, я бы не сказал, что наше попадание в Лигу Чемпионов будет иметь определяющее значение для приглашаемых нами игроков", — приводит слова Сульшера Sky Sports.
17.02.2020 11:00
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Последние комментарии:
Ну для Мэддисона и Грилиша может и будет привлекателен, бриты выросли на величии МЮ, а вот про остальных - вопрос. Кстати многие упускают такую вещь, что игроки бывает идут к тренеру, а не только за баблом и ЛЧ. Так вот Сульшер совсем не тот, к кому пойдут топы. Он даже своего Холланда не смог завлечь.
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Я бы сказал МЮ будет привлекательным без Сульшера)
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Будут переплачивать - придут
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Глейзеры главное зло МЮ...Piscis primum a capite foetat(Плутарх)
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Даже китайские клубы с коронавирусом всем привлекательны, главное только деньги платили
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Сдался солскляир
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