Джеррард заинтригован возможностью получить медаль Премьер-Лиги

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что его весьма заинтриговала возможность получить медаль Премьер-Лиги.

На прошлой неделе УЕФА сурово наказал "Манчестер Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей, после чего поползли слухи, что свои санкции в отношении "горожан" может ввести и Премьер-Лига.



Например, сообщалось, что клуб с "Этихад" могут лишить чемпионства в сезоне 2013/14. Если это случится, то титул перейдет команде, финишировавшей тогда второй. То есть "Ливерпулю" с Джеррардом в составе.



Стивен, который за свою богатую игровую карьеру так и не смог завоевать титул Премьер-Лиги, с большим интересом наблюдает за развитием событий.



"Я сам прочитал об этом сегодня утром. Давайте посмотрим. Со стороны УЕФА это очень строгие санкции. Уверен, они ("Сити") подадут апелляцию, поэтому давайте дождемся и посмотрим, чем все закончится".



"Затем мы посмотрим, как будет действовать Премьер-Лига. Но если посмотреть на строгость наказания УЕФА, то можно предположить, что они совершили нечто очень неправильное".



"Поэтому мне очень интересно, чем все закончится. Я не буду давать дополнительных комментариев, пока Премьер-Лига не вынесет свой вердикт. Мне очень, очень интересно... По очевидным причинам".



"Пока что это только "если" и "но". "Манчестер Сити" стал чемпионом. Прямо сейчас я лишь могу поздравить их с тем достижением. Пока нет никакого решения, все это остается гипотетическим".



"Мне больше нечего добавить. Я лишь скажу, что я очень заинтересован, учитывая строгость наказания УЕФА", — цитирует Джеррарда Sky Sports.