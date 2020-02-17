"Юнайтед" может выкупить Игало, если тот себя проявит

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб может выкупить нападающего Одиона Игало, если тот проявить себя за время своей аренды.

Напомним, "красные дьяволы" арендовали Игало до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа" в заключительный день зимнего трансферного окна, обратившись к этому варианту больше от отчаяния.



Накануне 30-летний нигериец, отбыв положенный карантин, был, наконец, допущен до базы "Юнайтед" в Каррингтоне, и в преддверии матча против "Челси" Сульшер решил обнадежить своего новичка.



"Он арендован, и мы очень рады обладать им. Надеюсь, он докажет вам то, что я думаю про него. Он проверенный бомбардир, поэтому с ним все должно быть в порядке".



"Может ли Игало заслужить постоянный трансфер? Когда ты стучишься в дверь, и тебе удается проявить себе, это дает тебе шанс".



"Это касается каждого, кто переходит к нам. На правах постоянного трансфера или аренды. Если ты производишь хорошее впечатление как игрок, как человек, если ты способен помогать этому коллективу, тогда, конечно, существует возможность продлить свое пребывание и перейти к нам насовсем".



"Это касается не только Игало, но в его случае у него действительно есть стимул играть как можно лучше и заставить нас оставить его у себя", — цитирует Сульшера Daily Mail.