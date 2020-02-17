Сульшер не смог подтвердить, сыграет ли Погба снова за МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не смог подтвердить, сыграет ли снова полузащитник Поль Погба за "красных дьяволов".

Из-за проблем с лодыжкой Погба принял участие только в восьми матчах за "Юнайтед" в этом сезоне, последний раз появляясь на поле еще на Boxing Day в конце декабря против "Ньюкасла".



Шесть недель назад Сульшер говорил, что Погба вернется в строй через месяц, однако к настоящему времени Поль далек от игры в футбол, пропустив тренировочный сбор в Марбелье. На прямой вопрос, сыграет ли 26-летний француз, отчаянно желающий покинуть "Олд Траффорд", снова за "Юнайтед", Оле Гуннар не смог дать утвердительного ответа.



"Ну, конечно, я бы хотел сказать, что он будет готов сыграть, как только вернется в форму. Уверен, Поль отчаянно хочет сыграть за нас снова".



"Вы не получите от меня этого громкого заголовка. Будучи игроком, меньше всего тебе хочется быть травмированным и не иметь возможности помогать команде".



"Поль футболист, и он хочет играть в футбол. Он знает, что должен упорно работать, чтобы вернуться в свою лучшую форму после столь длительного отсутствия. В этом состоит вызов для него".



"Когда ты травмирован, это сложный период в твоей карьере, но это неотъемлемая часть игры — поэтому я не собираюсь давать вам повод написать в заголовке, что его сезон такой-то и такой-то", — цитирует Сульшера The Guardian.