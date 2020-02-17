Сульшер не смог подтвердить, сыграет ли Погба снова за МЮ

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не смог подтвердить, сыграет ли снова полузащитник Поль Погба за "красных дьяволов".

Из-за проблем с лодыжкой Погба принял участие только в восьми матчах за "Юнайтед" в этом сезоне, последний раз появляясь на поле еще на Boxing Day в конце декабря против "Ньюкасла".

Шесть недель назад Сульшер говорил, что Погба вернется в строй через месяц, однако к настоящему времени Поль далек от игры в футбол, пропустив тренировочный сбор в Марбелье. На прямой вопрос, сыграет ли 26-летний француз, отчаянно желающий покинуть "Олд Траффорд", снова за "Юнайтед", Оле Гуннар не смог дать утвердительного ответа.

"Ну, конечно, я бы хотел сказать, что он будет готов сыграть, как только вернется в форму. Уверен, Поль отчаянно хочет сыграть за нас снова".

"Вы не получите от меня этого громкого заголовка. Будучи игроком, меньше всего тебе хочется быть травмированным и не иметь возможности помогать команде".

"Поль футболист, и он хочет играть в футбол. Он знает, что должен упорно работать, чтобы вернуться в свою лучшую форму после столь длительного отсутствия. В этом состоит вызов для него".

"Когда ты травмирован, это сложный период в твоей карьере, но это неотъемлемая часть игры — поэтому я не собираюсь давать вам повод написать в заголовке, что его сезон такой-то и такой-то", — цитирует Сульшера The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1097

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ben-arfa 17.02.2020 08:45 # ben-arfa
    ”Вы не получите от меня этого громкого заголовка”

    FAPL: Сульшер не смог подтвердить, сыграет ли Погба снова за МЮ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: