"Эвертон" прощается со своим титульным спонсором

"Эвертон" досрочно прекращает сотрудничество со своим титульным спонсором SportPesa.

В мае 2017 кенийский букмекер заключил с "ирисками" соглашение на пять лет, однако сейчас по инициативе клуба стороны договорились о расторжении контракта.



Как сообщает The Telegraph, есть две причины, почему "Эвертон" так поступил. Во-первых, во время ежегодной встречи акционеров в январе даже исполнительный директор "ирисок" Дениз Барретт-Баксендейл признала, что сотрудничество с букмекерской конторой не красит клуб. Во-вторых, на "Гудисон Парк" просто надеются найти более щедрого партнера.



Добавим, что формально контракт будет расторгнут в конце сезона. У "Эвертона" будет несколько месяцев, чтобы подыскать нового титульного спонсора к старту сезона 2020/21.