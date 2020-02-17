"Эвертон" прощается со своим титульным спонсором

SportPesa "Эвертон" досрочно прекращает сотрудничество со своим титульным спонсором SportPesa.

В мае 2017 кенийский букмекер заключил с "ирисками" соглашение на пять лет, однако сейчас по инициативе клуба стороны договорились о расторжении контракта.

Как сообщает The Telegraph, есть две причины, почему "Эвертон" так поступил. Во-первых, во время ежегодной встречи акционеров в январе даже исполнительный директор "ирисок" Дениз Барретт-Баксендейл признала, что сотрудничество с букмекерской конторой не красит клуб. Во-вторых, на "Гудисон Парк" просто надеются найти более щедрого партнера.

Добавим, что формально контракт будет расторгнут в конце сезона. У "Эвертона" будет несколько месяцев, чтобы подыскать нового титульного спонсора к старту сезона 2020/21.


Метки SportPesa, спонсоры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2020 07:00

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