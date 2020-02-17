Стерлинг связывает свое будущее с "Сити", даже без Лиги Чемпионов

Вингер Рахим Стерлинг стал первым игроком, присягнувшим на верность "Манчестер Сити", после наложенных на клуб с "Этихад" санкций УЕФА.

Напомним, в минувшую пятницу УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два следующих сезона, а также оштрафовал чемпионов Премьер-Лиги на 25 миллионов фунтов.



В прессе сразу же поползли слухи, что эти санкции грозят "Сити" исходом звездных игроков и, возможно, главного тренера Хосепа Гвардиолы. Таблоиды принялись твердить, что этой ситуацией надеется воспользоваться "Реал", предложив за Стерлинга 180 млн. фунтов.



Однако в эксклюзивном интервью Daily Mail Эйди Уорд, директор и основатель агентства Colossal Sports Management, успокоил спекуляции насчет своего клиента — до конца сезона фокус Рахима будет только на одном.



"Рахим всецело сосредоточен на "Манчестер Сити" и не позволит, чтобы его отвлекли какие-либо трансферные слухи насчет какого-либо клуба", — сообщил Уорд.



Daily Mail добавляет, что на "Этихад" уверены в положительном решении Спортивного арбитражного суда по апелляции. Прямо сейчас приоритетная задача для Гвардиолы — сделать так, чтобы в остатке сезона игроки были сосредоточены только на футболе.