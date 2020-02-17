Стерлинг связывает свое будущее с "Сити", даже без Лиги Чемпионов
Вингер Рахим Стерлинг стал первым игроком, присягнувшим на верность "Манчестер Сити", после наложенных на клуб с "Этихад" санкций УЕФА.
Напомним, в минувшую пятницу УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два следующих сезона, а также оштрафовал чемпионов Премьер-Лиги на 25 миллионов фунтов.
В прессе сразу же поползли слухи, что эти санкции грозят "Сити" исходом звездных игроков и, возможно, главного тренера Хосепа Гвардиолы. Таблоиды принялись твердить, что этой ситуацией надеется воспользоваться "Реал", предложив за Стерлинга 180 млн. фунтов.
Однако в эксклюзивном интервью Daily Mail Эйди Уорд, директор и основатель агентства Colossal Sports Management, успокоил спекуляции насчет своего клиента — до конца сезона фокус Рахима будет только на одном.
"Рахим всецело сосредоточен на "Манчестер Сити" и не позволит, чтобы его отвлекли какие-либо трансферные слухи насчет какого-либо клуба", — сообщил Уорд.
Daily Mail добавляет, что на "Этихад" уверены в положительном решении Спортивного арбитражного суда по апелляции. Прямо сейчас приоритетная задача для Гвардиолы — сделать так, чтобы в остатке сезона игроки были сосредоточены только на футболе.
17.02.2020 06:00
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Заезжаю вчера на заправку, там парнишка у колонки в грязной с разводами бенза куртке спрашивает, какой бензин лить надо. Я вижу на шапке у него шильдик мансити, сочуствуенно хлопаю его по плечу и говорю, сочувствую дружище, болелы не виноваты в том что у клуба кривое управление, пусть не падает духом. Он заплакал, схватил меня за рукав, что-то начал рыдать про апелляцию. Ну я смылся на кассу, оплатил, возвращаюсь, а он себя бензом облил, стоит с зажигалкой. Я у него зажигалку выбил, с охраной скрутили его короче и увели.
А сегодня снова на эту же заправку заезжаю, опять этот парнишка. А на шапке шильдик Юве, стоит счастливый. Рад за него
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Шакалинг пидораз эорошо что ушел из лфк
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топарь! не то что всякие истерички Бернардо Сильва, Джезус, Стонз, Сане и прочие наёмники.
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Лучше синица в руке, чем xуй в жoпе
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Предложи лфк, в свое время, ту зарплату которую платит сито, он не только присягнул бы на верность но и с удовольствием присел бы на бутылку. Оттаки дела, малята.
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понедельник я ебал тебя в рот
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топарь лютый, вовремя он из ливерпуля ушел.
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Этого хейтят на любом стадионе Англии. Разве что в Реал.
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СТЕРЛИНГ СТЕРЛИНГ ВОТ ЗЭ СКОР?
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Молодец фунтик. Ведь средний игрок самое то для середняка
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