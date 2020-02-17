Артета: "Попадание в Лигу Чемпионов зависит от нас самих, а не от "Сити"

Рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что попадание его команды в Лигу Чемпионов зависит от самих "канониров", а не от исхода апелляции "Манчестер Сити".

Если Спортивный арбитражный суд не снимет с "горожан" наложенные УЕФА санкции, то в Лигу Чемпионов на будущий сезон попадет пятая команда Премьер-Лиги.



Таким образом, перед "Арсеналом" забрезжила надежда пробиться в элитный европейский турнир через Премьер-Лигу, хотя еще пару недель назад это казалось невозможным.



Однако после победы 4:0 Артета заявил, что "канониры" должны полагаться только на самих себя.



"Неделю назад, до нашей поездки в Дубай, мы сыграли вничью с "Бернли", и казалось, что зона Лиги Чемпионов слишком далеко от нас. Казалось, что нужно совершить невероятный рывок, чтобы финишировать в этой зоне".



"Сегодня кажется, что мы немного ближе к зоне Лиги Чемпионов, но это будет зависеть от нас самих. Мы должны прибавить как команда, нам нужно быть стабильнее на протяжении 90 минут, и если мы адаптируемся, с такой игрой результаты значительно улучшатся. Если так и будет, мы определенно поборемся за попадание в Лигу Чемпионов в концовке сезона", — цитирует Артету Sky Sports.