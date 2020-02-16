Моуриньо не хочет думать о выгоде от дисквалификации "Сити"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заверил, что отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков не изменит настрой "шпор" на этот сезон.

После назначения Моуриньо в ноябре "Тоттенхэму" никак не удается запрыгнуть в топ-4. Казалось бы, "шпоры" являются одним из главных бенефициаров того, что в Лигу Чемпионов на будущий сезон может отправиться пятая команда Премьер-Лиги, однако Жозе не хочет об этом думать.

"Моя точка зрения такова, что я не потрачу ни минуты, анализируя то, что должны анализировать УЕФА и ФИФА".

"Если бы я стал это анализировать, то спросил бы их, будет ли финишировавшая второй команда в 2018 году ("Манчестер Юнайтед" Моуриньо) названа чемпионом".

"Это было бы интересно. Но шутки в сторону — я просто спокойно подожду. Я не думаю о четвертой или пятой позиции. Я просто думаю о том, что мы должны выступить как можно лучше, набрать очков как можно больше и финишировать как можно выше".

"В конце сезона станет видно, потому что мы можем финишировать шестыми или седьмыми, и нам будет все равно, попадет ли пятая команда в Лигу Чемпионов", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 22:00

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  1. m-ballack 16.02.2020 22:23 # m-ballack
    Отдать предыдущие чашки зеропуку и маню для пущей справедливости.

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  2. df1992 16.02.2020 22:08 # df1992
    Великий маур

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