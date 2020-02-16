"Арсенал" сокрушил "Ньюкасл"

Арсенал "Арсенал" прервал свою серию из четырех ничейных результатов подряд, разгромив "Ньюкасл" со счетом 4:0.

По сравнению с безголевым матчем против "Бернли" в стартовом составе "канониров" появились Дани Себальос, Николя Пепе и Эдди Нкетиа, заменив Маттео Гендузи, Габриэля Мартинелли и Александра Лакасетта.

Наставник "сорок" Стив Брюс оказал доверие январским новичкам Данни Роузу и Валентино Лазаро, а также Шону Лонгстаффу, которые вышли вместо Деандре Йедлина, Мэтта Ритчи и Айзека Хейдена.

Первый опасный момент в матче создали гости. Это случилось на 14-й минуте, когда Лонгстафф подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и нанес плотный удар. Случился рикошет от Себальоса, однако Бернд Лено успел среагировать и в прыжке отвел угрозу от своих ворот.

В целом "Арсенал" больше владел мячом, однако "Ньюкасл" чувствовал себя абсолютно комфортно. Качество атак обеих команд оставляло желать лучшего.

На 37-й минуте Месут Озил все-таки вывел Нкетиа на удар внутри штрафной, но голкипер "сорок" Мартин Дубравка хорошо выбрал позицию и уверенно отразил мяч.

В концовке тайма "канониры" нанесли еще несколько ударов, но серьезной угрозы для Дубравки они не представляли.

А вот втором тайм хозяева начали, основательно поджав "Ньюкасл". На 50-й минуте Нкетиа откровенно простил "сорок", с линии вратарской пробив в перекладину.

Однако уже на 54-й минуте Пепе навесил в район дальней штанги, где Лазаро отпустил Пьер-Эмерика Обамеянга и позволил тому пробить головой с отскоком от газона —1:0.

Пока гости приходили в себя, "Арсенал" удвоил счет. На 57-й минуте Букайо Сака обыграл Лазаро на левом краю и прострелил в центр штрафной под удар Пепе — 2:0.

Со временем "Ньюкасл" чуть выправил игру, но смотрелся уже обреченно — лишь Аллан Сен-Максимен, лучший игрок в составе гостей, пробил в штангу на 75-й минуте.

На последней минуте основного времени "канониры" провели контратаку, и появившийся на замену Лакасетт помог Озилу с линии вратарской протолкнуть мяч в сетку — 3:0.

Однако это был еще не конец. На пятой добавленной минуте, когда "сороки" совсем бросили играть, Лакасетт из центра штрафной расстрелял ворота после передачи Пепе — 4:0.

"Арсенал" довольно неубедительно провел первый тайм, но после перерыва "канониры" задавили своего соперника и одержали крупную победу, которая определенно придаст уверенности команде Микеля Артеты.

"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 21:25

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 16.02.2020 23:18 # kukuruzzo
    Выключил после первого тайма. Арсик Павленского вспомнил и решил поддержать что ли?

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  2. ibe 16.02.2020 23:11 # ibe
    Смолов ехехе

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  3. aliluya-nn 16.02.2020 23:04 # aliluya-nn
    В кои-то веки порадовали результатом да и игрой во втором тайме ..первый разгром в чемпионате, должны набирать уверенность ..да и хорошо, что отличились те, кого частенько критиковали в этом сезоне - Пепе, Ляка и Озил

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  4. sellman 16.02.2020 23:02 # sellman
    Артета по красоте работу работает, из говна лепит футбол.
    Ну вот Седрика ему не простят, думаю, что это ошибка была лютая.

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  5. hammersmith 16.02.2020 22:59 # hammersmith
    чо за арсенал? давно о нонеймах из подвала таблицы стали отдельные новости делать?

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  6. blackdreamer 16.02.2020 22:46 # blackdreamer
    короли 10 места
    настоящий асинал
    в ласт туре по дефолту сосать хуй

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  7. skychnie-oboi 16.02.2020 22:39 # skychnie-oboi
    Получается ЛФК будет не зеропуком - дуопуком, если у колонки отнимут чемпионство?

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  8. ian 16.02.2020 22:27 # ian
    Рад за Артету, его команда показывает самый красивый футбол после Ливерпуля.

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  9. sausage 16.02.2020 21:57 # sausage
    Пенсы после матча шпор опять исчезли, как по команде. Очкуют. Даже кукарекнуть бояться перед завтрашним матчем.

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  10. clpol 16.02.2020 21:49 # clpol
    Качайте дельты, пацаны!

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  11. liverpo0ol 16.02.2020 21:45 # liverpo0ol
    На вершине все ясно, Императоры на своем месте ну вот какая заруба будет ниже 3го места ну ОЧЕНЬ интрнсно!!!:)

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  12. liverpo0ol 16.02.2020 21:43 # liverpo0ol
    С победой епта

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  13. alexomck 16.02.2020 21:42 # alexomck
    норм все бросились трон королей делить))
    теперь ясно что Сити и Челси настоящие короли, а Ливерпуль самозванцы проездом)

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  14. tigerpool 16.02.2020 21:37 # tigerpool
    Молодцы пуховики. Показали характер и вернули себе свое законное 10 место! Так держать

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  15. slash-lfc 16.02.2020 21:34 # slash-lfc
    Трупа с победой!

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  16. redwhitegun 16.02.2020 21:33 # redwhitegun
    Хороший второй тайм. Играли по хозяйски. Нужно продолжать!!!

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  17. scauzer11 16.02.2020 21:33 # scauzer11
    битва за 4 и как выяснилось 5 вакантное место, достигает своего апогея))

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  18. denkik 16.02.2020 21:32 # denkik
    Наконец-то! Второй тайм можно считать началом оздоровления. Мне наконец-то не было стыдно за любимую команду! Снова заработала атака, при этом не пропустили. Это прекрасный вечер! С победой, канониры!!!

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  19. ugunner4 16.02.2020 21:32 # ugunner4
    Ляказет конечно коряво забил. Но главное чтобы уверенность себе вернул

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  20. liverpool-66 16.02.2020 21:31 # liverpool-66
    Поздравляю пушкарей с победой!

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