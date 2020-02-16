"Арсенал" сокрушил "Ньюкасл"

"Арсенал" прервал свою серию из четырех ничейных результатов подряд, разгромив "Ньюкасл" со счетом 4:0.

По сравнению с безголевым матчем против "Бернли" в стартовом составе "канониров" появились Дани Себальос, Николя Пепе и Эдди Нкетиа, заменив Маттео Гендузи, Габриэля Мартинелли и Александра Лакасетта.



Наставник "сорок" Стив Брюс оказал доверие январским новичкам Данни Роузу и Валентино Лазаро, а также Шону Лонгстаффу, которые вышли вместо Деандре Йедлина, Мэтта Ритчи и Айзека Хейдена.



Первый опасный момент в матче создали гости. Это случилось на 14-й минуте, когда Лонгстафф подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и нанес плотный удар. Случился рикошет от Себальоса, однако Бернд Лено успел среагировать и в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



В целом "Арсенал" больше владел мячом, однако "Ньюкасл" чувствовал себя абсолютно комфортно. Качество атак обеих команд оставляло желать лучшего.



На 37-й минуте Месут Озил все-таки вывел Нкетиа на удар внутри штрафной, но голкипер "сорок" Мартин Дубравка хорошо выбрал позицию и уверенно отразил мяч.



В концовке тайма "канониры" нанесли еще несколько ударов, но серьезной угрозы для Дубравки они не представляли.



А вот втором тайм хозяева начали, основательно поджав "Ньюкасл". На 50-й минуте Нкетиа откровенно простил "сорок", с линии вратарской пробив в перекладину.



Однако уже на 54-й минуте Пепе навесил в район дальней штанги, где Лазаро отпустил Пьер-Эмерика Обамеянга и позволил тому пробить головой с отскоком от газона —1:0.



Пока гости приходили в себя, "Арсенал" удвоил счет. На 57-й минуте Букайо Сака обыграл Лазаро на левом краю и прострелил в центр штрафной под удар Пепе — 2:0.



Со временем "Ньюкасл" чуть выправил игру, но смотрелся уже обреченно — лишь Аллан Сен-Максимен, лучший игрок в составе гостей, пробил в штангу на 75-й минуте.



На последней минуте основного времени "канониры" провели контратаку, и появившийся на замену Лакасетт помог Озилу с линии вратарской протолкнуть мяч в сетку — 3:0.



Однако это был еще не конец. На пятой добавленной минуте, когда "сороки" совсем бросили играть, Лакасетт из центра штрафной расстрелял ворота после передачи Пепе — 4:0.



"Арсенал" довольно неубедительно провел первый тайм, но после перерыва "канониры" задавили своего соперника и одержали крупную победу, которая определенно придаст уверенности команде Микеля Артеты.



"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче