"Арсенал" сокрушил "Ньюкасл"
"Арсенал" прервал свою серию из четырех ничейных результатов подряд, разгромив "Ньюкасл" со счетом 4:0.
По сравнению с безголевым матчем против "Бернли" в стартовом составе "канониров" появились Дани Себальос, Николя Пепе и Эдди Нкетиа, заменив Маттео Гендузи, Габриэля Мартинелли и Александра Лакасетта.
Наставник "сорок" Стив Брюс оказал доверие январским новичкам Данни Роузу и Валентино Лазаро, а также Шону Лонгстаффу, которые вышли вместо Деандре Йедлина, Мэтта Ритчи и Айзека Хейдена.
Первый опасный момент в матче создали гости. Это случилось на 14-й минуте, когда Лонгстафф подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и нанес плотный удар. Случился рикошет от Себальоса, однако Бернд Лено успел среагировать и в прыжке отвел угрозу от своих ворот.
В целом "Арсенал" больше владел мячом, однако "Ньюкасл" чувствовал себя абсолютно комфортно. Качество атак обеих команд оставляло желать лучшего.
На 37-й минуте Месут Озил все-таки вывел Нкетиа на удар внутри штрафной, но голкипер "сорок" Мартин Дубравка хорошо выбрал позицию и уверенно отразил мяч.
В концовке тайма "канониры" нанесли еще несколько ударов, но серьезной угрозы для Дубравки они не представляли.
А вот втором тайм хозяева начали, основательно поджав "Ньюкасл". На 50-й минуте Нкетиа откровенно простил "сорок", с линии вратарской пробив в перекладину.
Однако уже на 54-й минуте Пепе навесил в район дальней штанги, где Лазаро отпустил Пьер-Эмерика Обамеянга и позволил тому пробить головой с отскоком от газона —1:0.
Пока гости приходили в себя, "Арсенал" удвоил счет. На 57-й минуте Букайо Сака обыграл Лазаро на левом краю и прострелил в центр штрафной под удар Пепе — 2:0.
Со временем "Ньюкасл" чуть выправил игру, но смотрелся уже обреченно — лишь Аллан Сен-Максимен, лучший игрок в составе гостей, пробил в штангу на 75-й минуте.
На последней минуте основного времени "канониры" провели контратаку, и появившийся на замену Лакасетт помог Озилу с линии вратарской протолкнуть мяч в сетку — 3:0.
Однако это был еще не конец. На пятой добавленной минуте, когда "сороки" совсем бросили играть, Лакасетт из центра штрафной расстрелял ворота после передачи Пепе — 4:0.
"Арсенал" довольно неубедительно провел первый тайм, но после перерыва "канониры" задавили своего соперника и одержали крупную победу, которая определенно придаст уверенности команде Микеля Артеты.
"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче
16.02.2020 21:25
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Последние комментарии:
Выключил после первого тайма. Арсик Павленского вспомнил и решил поддержать что ли?
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Смолов ехехе
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В кои-то веки порадовали результатом да и игрой во втором тайме ..первый разгром в чемпионате, должны набирать уверенность ..да и хорошо, что отличились те, кого частенько критиковали в этом сезоне - Пепе, Ляка и Озил
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Артета по красоте работу работает, из говна лепит футбол.
Ну вот Седрика ему не простят, думаю, что это ошибка была лютая.
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чо за арсенал? давно о нонеймах из подвала таблицы стали отдельные новости делать?
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короли 10 места
настоящий асинал
в ласт туре по дефолту сосать хуй
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Получается ЛФК будет не зеропуком - дуопуком, если у колонки отнимут чемпионство?
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Рад за Артету, его команда показывает самый красивый футбол после Ливерпуля.
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Пенсы после матча шпор опять исчезли, как по команде. Очкуют. Даже кукарекнуть бояться перед завтрашним матчем.
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Качайте дельты, пацаны!
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На вершине все ясно, Императоры на своем месте ну вот какая заруба будет ниже 3го места ну ОЧЕНЬ интрнсно!!!:)
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С победой епта
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норм все бросились трон королей делить))
теперь ясно что Сити и Челси настоящие короли, а Ливерпуль самозванцы проездом)
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Молодцы пуховики. Показали характер и вернули себе свое законное 10 место! Так держать
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Трупа с победой!
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Хороший второй тайм. Играли по хозяйски. Нужно продолжать!!!
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битва за 4 и как выяснилось 5 вакантное место, достигает своего апогея))
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Наконец-то! Второй тайм можно считать началом оздоровления. Мне наконец-то не было стыдно за любимую команду! Снова заработала атака, при этом не пропустили. Это прекрасный вечер! С победой, канониры!!!
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Ляказет конечно коряво забил. Но главное чтобы уверенность себе вернул
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Поздравляю пушкарей с победой!
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