Агуэро надеется выиграть Лигу Чемпионов в этом году

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что Лига Чемпионов остается его последней большой мечтой, которую он пока не исполнил.

Если "горожанам" не удастся выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне, то на момент снятия санкций УЕФА Агуэро будет уже почти 35 лет.

В интервью, записанном за несколько дней до отстранения "Сити" от участия в Лиге Чемпионов на два года, Серхио рассказал, как сильно он хочет этот трофей.

"Какую цель я все еще хочу достичь в Англии? Выиграть Лигу Чемпионов. Да, мы уже побеждали в Премьер-Лиге, но я постоянно думаю о том, что надеюсь выиграть Лигу Чемпионов до своего ухода из этого клуба, потому что это лучший трофей в мире".

"Я каждый год помышляю об этом, потому что Лигу Чемпионов так сложно выиграть, но мы постараемся достичь этого в этом году. Нас ждет "Реал", но я думаю, у нас хороший состав и хорошие игроки", — сообщил Агуэро Sky Sports.


Метки Агуэро, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 16.02.2020 21:16 # scouser2005
    Ну нормально орет звереныш... Странно, что Стерлинг с ним не орет ))

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  2. unclearness 16.02.2020 21:09 # unclearness
    Разве что в фифе))

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