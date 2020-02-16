Агуэро надеется выиграть Лигу Чемпионов в этом году

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что Лига Чемпионов остается его последней большой мечтой, которую он пока не исполнил.

Если "горожанам" не удастся выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне, то на момент снятия санкций УЕФА Агуэро будет уже почти 35 лет.



В интервью, записанном за несколько дней до отстранения "Сити" от участия в Лиге Чемпионов на два года, Серхио рассказал, как сильно он хочет этот трофей.



"Какую цель я все еще хочу достичь в Англии? Выиграть Лигу Чемпионов. Да, мы уже побеждали в Премьер-Лиге, но я постоянно думаю о том, что надеюсь выиграть Лигу Чемпионов до своего ухода из этого клуба, потому что это лучший трофей в мире".



"Я каждый год помышляю об этом, потому что Лигу Чемпионов так сложно выиграть, но мы постараемся достичь этого в этом году. Нас ждет "Реал", но я думаю, у нас хороший состав и хорошие игроки", — сообщил Агуэро Sky Sports.