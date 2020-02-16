Джо Гомес рад выздоровлению Мане

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес поделился своей радостью от возвращения в строй нападающего Садио Мане.

Залечив заднюю поверхность бедра, накануне Мане появился на замену против "Норвича" и на 78-й минуте забил единственный в матче гол, а "Ливерпуль" одержал 17-ю победу подряд в Премьер-Лиге.



По словам Гомеса, выздоровление игрока сборной Сенегала — хорошая новость для "красных" и плохая для их соперников.



"Какой он все-таки игрок! Когда он появляется на поле, это придает тебе уверенности, а для другой команды это неприятно".



"Он игрок огромной важности для нас. В этом году было так много моментов, когда он тащил нас, и в субботу он сделал это снова".



"Он забивает голы различных форм и различными способами, и это говорит о его мастерстве. Нам повезло, что мы могли усилить игру, выпустив его со скамейки, но, очевидно, он там оказался только из-за травмы", — цитирует Гомеса Sky Sports.