Джо Гомес рад выздоровлению Мане

Садио Мане Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес поделился своей радостью от возвращения в строй нападающего Садио Мане.

Залечив заднюю поверхность бедра, накануне Мане появился на замену против "Норвича" и на 78-й минуте забил единственный в матче гол, а "Ливерпуль" одержал 17-ю победу подряд в Премьер-Лиге.

По словам Гомеса, выздоровление игрока сборной Сенегала — хорошая новость для "красных" и плохая для их соперников.

"Какой он все-таки игрок! Когда он появляется на поле, это придает тебе уверенности, а для другой команды это неприятно".

"Он игрок огромной важности для нас. В этом году было так много моментов, когда он тащил нас, и в субботу он сделал это снова".

"Он забивает голы различных форм и различными способами, и это говорит о его мастерстве. Нам повезло, что мы могли усилить игру, выпустив его со скамейки, но, очевидно, он там оказался только из-за травмы", — цитирует Гомеса Sky Sports.


Метки Гомес, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 460

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lomka 16.02.2020 20:15 # lomka
    Он отпахал в этой дождливой стране, если перейдет в солнечный Мадрид буду только рад.

    (ответить)

  2. scouser2005 16.02.2020 20:10 # scouser2005
    Садио, давай всем садио... Ну догони Салаха по голам.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: