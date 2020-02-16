"Тоттенхэм" вырвал победу у "Виллы" в компенсированное время

Гол Сон Хен Мина на исходе компенсированного времени позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 2:3 в гостях у "Астон Виллы" и подняться на пятое место в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 2:1 от "Борнмута" в стартовом составе "вилланов" появились Бьорнс Энгелс и Данни Дринкуотер, заменив Тайрона Мингса и Марвелуса Накамбу.



Две перестановки можно было наблюдать и у "шпор" по сравнению с их победой 2:0 над "Манчестер Сити". Бен Дэвис и Эрик Дайер вышли вместо Яфета Танганги и Джовани Ло Чельсо.



Первый же опасный момент в матче стал результативным. На девятой минуте Анвар Эль-Гази завладел мячом на правом фланге при попустительстве Дэвиса, а затем выполнил подачу к воротам с помощью рикошета от Бена. Пытаясь не пустить к мячу Мбвану Саматту, Тоби Алдервейрелд совершил автогол — 1:0.



Пропустив, гости стали раскрываться, но атаковали совершенно неубедительно, и "Астон Вилла" вполне могла забить еще. Например, на 18-й минуте Джек Грилиш выложил мяч как на блюдечке для Дугласа Луиса, однако удар того из убойной позиции остановил ногой Дэвис.



Как исправился Дэвис, совершив сейв на линии ворот, так на 27-й минуте исправился и Алдервейрелд. Тоби принял отскочивший к нему мяч после розыгрыша углового, развернулся и с острого угла поразил цель — 1:1.



Ответный гол придал "Тоттенхэму" уверенности. Но это касается только атакующих действий, потому что в обороне "шпоры" по-прежнему проваливались. Игра была достаточно обоюдоострой.



Концовка тайма была отмечена тем, что Энглес, пытаясь в подкате лишить мяча Стивена Бергвейна, задел и соперника. После подсказки от VAR Мартин Аткинсон назначил пенальти, и хотя Хосе Рейна отразил удар Сон Хен Мина с 11-метровой отметки, сам же южнокореец сыграл на добивании — 1:2.



Во втором тайме "вилланы" не сбавили обороты и уже на 53-й минуте восстановили равновесие. Энгелс последовал примеру Дэвиса с Алдервейрелдом и тоже исправился, головой замкнув подачу Эль-Гази углового — 2:2.



В дальнейшем команды играли в достаточно открытый футбол с обилием моментов на обоих концах поля, однако своими шансами никто не пользовался.



Ближе к окончанию матча хозяева отдали инициативу и сосредоточились на контратаках. Гости несколько раз напрягли Рейну, но тот был безошибочен — вплоть до последней компенсированной минуты, когда Сон реализовал выход один на один — 2:3.



Если прежде Жозе Моуриньо объяснял плохую игру в обороне отсутствием возможностей тренироваться, то на сей раз оправданий ему быть не может — после зимнего перерыва "Тоттенхэм" ничуть не прибавил в защите, если не наоборот. К счастью для "шпор", на сей раз им удалось перестрелять соперника, который заметно подсел физически в концовке.



"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче