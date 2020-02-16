Бернарду Силва тоскует по "Бенфике"

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что хочет вернуться в "Бенфику".

Силва является воспитанником "Бенфики", за первую команду которой он успел сыграть только три матча, прежде чем отправился в "Монако" в августе 2014.

Как раз своей игрой за "Монако" Бернарду и заинтересовал "горожан", которые летом 2017 приобрели его за 43.5 млн. фунтов.

И хотя 25-летний португалец более чем успешно выступает за "Сити", выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги, его тянет назад на родину.

"Я уже говорил об этом несколько раз: внутри меня осталась пустота из-за того, что я ушел немного преждевременно, поэтому, думаю, я вернусь. Если они хотят видеть меня там, я вернусь", — цитирует Силву Record.


Метки Бенфика, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1778

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 16.02.2020 18:59 # frisby
    а вот и крысы потянулись с тонущего корабля

    (ответить)

  2. gin 16.02.2020 18:58 # gin
    Ожидалось, что Стерлядь первым побежит.

    (ответить)

  3. kler 16.02.2020 18:40 # kler
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  4. d7 16.02.2020 18:35 # d7
    конечно там-то ЛЧ! крысы начинают прощупывать почву

    (ответить)

  5. ko1obok 16.02.2020 18:13 # ko1obok
    КОРОЛЬ!

    (ответить)

  6. slash-lfc 16.02.2020 18:12 # slash-lfc
    Ухахахахахах

    (ответить)

  7. martingor 16.02.2020 18:10 # martingor
    И тут Пятачок вспомнил что ему куда то надо или первый пошел

    (ответить)

  8. alexomck 16.02.2020 18:04 # alexomck
    можно в Челси забрать топоря, Лондон не его нынешняя деревня)

    (ответить)

  9. carrick-16 16.02.2020 18:04 # carrick-16
    Крысы побежали с корабля)

    (ответить)

  10. lahmatyj 16.02.2020 18:01 # lahmatyj
    первый пошел.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: