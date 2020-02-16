Бернарду Силва тоскует по "Бенфике"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что хочет вернуться в "Бенфику".
Силва является воспитанником "Бенфики", за первую команду которой он успел сыграть только три матча, прежде чем отправился в "Монако" в августе 2014.
Как раз своей игрой за "Монако" Бернарду и заинтересовал "горожан", которые летом 2017 приобрели его за 43.5 млн. фунтов.
И хотя 25-летний португалец более чем успешно выступает за "Сити", выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги, его тянет назад на родину.
"Я уже говорил об этом несколько раз: внутри меня осталась пустота из-за того, что я ушел немного преждевременно, поэтому, думаю, я вернусь. Если они хотят видеть меня там, я вернусь", — цитирует Силву Record.
16.02.2020 18:00
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а вот и крысы потянулись с тонущего корабля
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Ожидалось, что Стерлядь первым побежит.
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КОРОЛЬ!!!
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конечно там-то ЛЧ! крысы начинают прощупывать почву
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КОРОЛЬ!
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Ухахахахахах
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И тут Пятачок вспомнил что ему куда то надо или первый пошел
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можно в Челси забрать топоря, Лондон не его нынешняя деревня)
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Крысы побежали с корабля)
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первый пошел.
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