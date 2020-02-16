Артета надеется, что Пепе заиграет в остатке сезона

Наставник "Арсенала" Микель Артета надеется, что в остатке сезона вингер Николя Пепе сможет заиграть в соответствии со своим талантом.

Покупка Пепе у "Лилля" прошлым летом обошлась "канонирам" в рекордные для них 72 миллиона фунтов.



С тех пор Николя лишь редкими проблесками демонстрировал свой талант и в 27 матчах забил пять голов, включая только два с открытой игры.



Артета готов быть терпеливым с Пепе, но в то же время надеется, что 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара прибавит уже в этом сезоне.



"Надеюсь, в остатке сезона мы увидим, на что он способен. Но если вы составите список больших игроков, которые приезжали в эту страну, которые огорчали в первые 10-12 месяцев и которые были невероятны в следующие пять лет, то это будет огромный список".



"К этой лиге непросто адаптироваться, но он прикладывает усилия и хочет этого. И у него будет получаться со временем".



"Цена, которую мы заплатили за него, сразу же поставила его в сложное положение, потому что его сравнивают с игроками того же калибра".



"В первую очередь команда должны использовать его качества и давать ему как можно больше возможностей во время матчей, чтобы проявлять эти качества".



"А уже затем он должен брать ответственность на себя. Он должен сделать свою игру более стабильной", — цитирует Артету Goal.