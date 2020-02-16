Гвардиола собирается остаться в "Сити" на следующий сезон
Хосеп Гвардиола планирует остаться рулевым "Манчестер Сити" на следующий сезон, даже если Спортивный арбитражный суд отклонит апелляцию "горожан".
В минувшую пятницу УЕФА наказал "Сити" отстранением от еврокубков на два сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов, после чего появились слухи, что Гвардиола может покинуть "Этихад" грядущим лето.
Однако сейчас Daily Mirror сообщает, что каталонский специалист дал понять своим боссам о намерении сохранить преданность клубу и отработать оставшийся год по контракту.
Если апелляция "горожан" будет отклонена, то следующий сезон станет первым в тренерской карьере Гвардиолы, когда он не будет выступать в Лиге Чемпионов.
В то же время подписание нового контракта с Гвардиолой теперь находится под большим вопросом. Вероятно, Хосеп отложит этот вопрос в долгий ящик.
16.02.2020 16:00
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Последние комментарии:
БАРОН!!!
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Не сомневался ни капли,именно так и должен поступать настоящий мужчина,а не как шлюха.Пеп всегда дорабатывал свои контракты до конца.Не верю,что Сити отстранят от ЛЧ,это слишком сурово..Думаю найдут компромисс,например бан на трансферы на 2 года+штраф...
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КОРОЛЬ!!!
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Это как раз непрофессионализм. Он же не на этих условиях соглашался работать. Это банальное малодушие. Типа неудобно....
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Если это так, то большое уважение Пепу. Профессионал до нейронных клеток в мозгу
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