Гвардиола собирается остаться в "Сити" на следующий сезон

Хосеп Гвардиола планирует остаться рулевым "Манчестер Сити" на следующий сезон, даже если Спортивный арбитражный суд отклонит апелляцию "горожан".

В минувшую пятницу УЕФА наказал "Сити" отстранением от еврокубков на два сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов, после чего появились слухи, что Гвардиола может покинуть "Этихад" грядущим лето.



Однако сейчас Daily Mirror сообщает, что каталонский специалист дал понять своим боссам о намерении сохранить преданность клубу и отработать оставшийся год по контракту.



Если апелляция "горожан" будет отклонена, то следующий сезон станет первым в тренерской карьере Гвардиолы, когда он не будет выступать в Лиге Чемпионов.



В то же время подписание нового контракта с Гвардиолой теперь находится под большим вопросом. Вероятно, Хосеп отложит этот вопрос в долгий ящик.