Артета рассказал, в чем он улучшил "Арсенал"

Микель Артета назвал улучшения, которых он добился за время работы главным тренером "Арсенала".

К воскресному матчу против "Ньюкасла" подопечные Артеты подходят, располагаясь в нижней половине таблицы Премьер-Лиги. Результаты "канониров" по-прежнему оставляют желать сильно лучшего, однако Микель уверен, что "Арсенал" уже во многом прибавил.



"В первую очередь нам нужно было внести кое-какие изменения в свою культуру, в то, как мы существуем вместе. Нужно было изменить поведение игроков и персонала в соответствии с моими ожиданиями и ценностями этого клуба".



"Думаю, мы изменили энергетику этого клуба. Думаю, мы сплотили фанатов и команду, а этого непросто добиться. Что касается игровой стороны, то мы начинаем видеть некоторые признаки того, в какой футбол я хочу играть, какую страсть и какую самоотдачу должны показывать игроки".



"Я вижу много улучшений. Я пытался убедить игроков, что, если мы будем работать над определенными вещами во время тренировок, это поможет нам в матчах и поможет забивать голы. Было немало действительно хороших моментов, когда мы делали вещи, которые я просил от них".



"Также временами у нас получается очень хорошо контратаковать. Прежде поведение некоторых игроков оставляло желать лучшего, особенно это касается больших игроков, когда нужно преследовать своего оппонента. Теперь эти дистанции изменились, мы стали гораздо компактнее и лучше двигаемся", — цитирует Артету Daily Mirror.