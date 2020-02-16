Артета рассказал, в чем он улучшил "Арсенал"
Микель Артета назвал улучшения, которых он добился за время работы главным тренером "Арсенала".
К воскресному матчу против "Ньюкасла" подопечные Артеты подходят, располагаясь в нижней половине таблицы Премьер-Лиги. Результаты "канониров" по-прежнему оставляют желать сильно лучшего, однако Микель уверен, что "Арсенал" уже во многом прибавил.
"В первую очередь нам нужно было внести кое-какие изменения в свою культуру, в то, как мы существуем вместе. Нужно было изменить поведение игроков и персонала в соответствии с моими ожиданиями и ценностями этого клуба".
"Думаю, мы изменили энергетику этого клуба. Думаю, мы сплотили фанатов и команду, а этого непросто добиться. Что касается игровой стороны, то мы начинаем видеть некоторые признаки того, в какой футбол я хочу играть, какую страсть и какую самоотдачу должны показывать игроки".
"Я вижу много улучшений. Я пытался убедить игроков, что, если мы будем работать над определенными вещами во время тренировок, это поможет нам в матчах и поможет забивать голы. Было немало действительно хороших моментов, когда мы делали вещи, которые я просил от них".
"Также временами у нас получается очень хорошо контратаковать. Прежде поведение некоторых игроков оставляло желать лучшего, особенно это касается больших игроков, когда нужно преследовать своего оппонента. Теперь эти дистанции изменились, мы стали гораздо компактнее и лучше двигаемся", — цитирует Артету Daily Mirror.
16.02.2020 15:00
Просмотров: 1214
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
бля ну тупое же ебало у него, как и все ггшники
(ответить)
Они конечно еще не тащат, но уже лучше, мертвые матчи на ничью вывозили, в целом игра реально получше смотреться стала, может со следующего сезона начнут тащить. При Эмери они в конец сосали
(ответить)
При артете гейгуннеры стали лучше и чаще сосать члены, да.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий