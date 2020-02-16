Зидан: "У "Сити" будет дополнительная мотивация"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан уверен, что санкции УЕФА придадут дополнительную мотивацию "Манчестер Сити" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Если Спортивный арбитражный суд не отменит или смягчит то наказание, которому был подвергнут "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей, то в следующий раз сыграть в Лиге Чемпионов "горожане" смогут только в сезоне 2022/23.
Зидан, чья команда стала соперником "Сити" по 1/8 финала, ожидает, что в сложившейся ситуации "горожане" постараются получить максимум от этого розыгрыша европейского соревнования.
"Я не собираюсь рассуждать о том, что произошло и что произойдет. В любом случае их команда является сложным оппонентом, особенно с учетом того, как идут их дела в Премьер-Лиге. Поэтому у них будет дополнительная мотивация".
"Это будет очень, очень сложный соперник. У них очень большая команда", — цитирует Зидана Daily Mail.
16.02.2020 14:00
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Ну тут да, Зизу не солому стелит. Так и будет, ситюки очень постараются в этом ЛЧ, благо чемп уже почти проёбан.
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