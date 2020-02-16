Зидан: "У "Сити" будет дополнительная мотивация"

Зинедин Зидан Наставник "Реала" Зинедин Зидан уверен, что санкции УЕФА придадут дополнительную мотивацию "Манчестер Сити" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Если Спортивный арбитражный суд не отменит или смягчит то наказание, которому был подвергнут "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей, то в следующий раз сыграть в Лиге Чемпионов "горожане" смогут только в сезоне 2022/23.

Зидан, чья команда стала соперником "Сити" по 1/8 финала, ожидает, что в сложившейся ситуации "горожане" постараются получить максимум от этого розыгрыша европейского соревнования.

"Я не собираюсь рассуждать о том, что произошло и что произойдет. В любом случае их команда является сложным оппонентом, особенно с учетом того, как идут их дела в Премьер-Лиге. Поэтому у них будет дополнительная мотивация".

"Это будет очень, очень сложный соперник. У них очень большая команда", — цитирует Зидана Daily Mail.


Метки Зидан, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 232

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 16.02.2020 14:18 # sausage
    Ну тут да, Зизу не солому стелит. Так и будет, ситюки очень постараются в этом ЛЧ, благо чемп уже почти проёбан.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: