Зидан: "У "Сити" будет дополнительная мотивация"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан уверен, что санкции УЕФА придадут дополнительную мотивацию "Манчестер Сити" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Если Спортивный арбитражный суд не отменит или смягчит то наказание, которому был подвергнут "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей, то в следующий раз сыграть в Лиге Чемпионов "горожане" смогут только в сезоне 2022/23.



Зидан, чья команда стала соперником "Сити" по 1/8 финала, ожидает, что в сложившейся ситуации "горожане" постараются получить максимум от этого розыгрыша европейского соревнования.



"Я не собираюсь рассуждать о том, что произошло и что произойдет. В любом случае их команда является сложным оппонентом, особенно с учетом того, как идут их дела в Премьер-Лиге. Поэтому у них будет дополнительная мотивация".



"Это будет очень, очень сложный соперник. У них очень большая команда", — цитирует Зидана Daily Mail.