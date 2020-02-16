В "Сити" уверены, что CAS отменит санкции УЕФА

Боссы "Манчестер Сити" не считают санкции УЕФА концом света и уверены, что смогу добиться отмены наказания через обращение в Спортивный арбитражный суд.

В минувшую пятницу УЕФА отстранил "Сити" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов, вслед за чем поползли слухи, что свои санкции к "горожанам" может применить и Премьер-Лига.



Такое развитие событий не стало сюрпризом для чемпионов Премьер-Лиги, однако "Сити" по-прежнему уверен в своей невиновности.



"Это не Армагеддон. Мы почти не сомневались в таком исходе расследования УЕФА с момента заседания Судебной палаты в мае".



"Так что это просто очередной этап на нашем пути по восстановлению доброго имени этого клуба. Мы по-прежнему совершенно уверены, что доказательства, которые мы предоставим Спортивному арбитражному суду, отменят это решение".



"Мы предвкушаем возможность выслушать причины УЕФА для их решения и дать свой ответ перед независимым органом", — цитирует свой высокопоставленный источник с "Этихад" Daily Mirror.