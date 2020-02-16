В "Сити" уверены, что CAS отменит санкции УЕФА
Боссы "Манчестер Сити" не считают санкции УЕФА концом света и уверены, что смогу добиться отмены наказания через обращение в Спортивный арбитражный суд.
В минувшую пятницу УЕФА отстранил "Сити" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов, вслед за чем поползли слухи, что свои санкции к "горожанам" может применить и Премьер-Лига.
Такое развитие событий не стало сюрпризом для чемпионов Премьер-Лиги, однако "Сити" по-прежнему уверен в своей невиновности.
"Это не Армагеддон. Мы почти не сомневались в таком исходе расследования УЕФА с момента заседания Судебной палаты в мае".
"Так что это просто очередной этап на нашем пути по восстановлению доброго имени этого клуба. Мы по-прежнему совершенно уверены, что доказательства, которые мы предоставим Спортивному арбитражному суду, отменят это решение".
"Мы предвкушаем возможность выслушать причины УЕФА для их решения и дать свой ответ перед независимым органом", — цитирует свой высокопоставленный источник с "Этихад" Daily Mirror.
16.02.2020 13:00
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Вот и увидим цену слов, боссов сити.
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Пидоразы вонючие
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Хуй вам
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Скузьня мразьня, конечно. Не все, но большинство. Наблюдения со стороны)
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только ебанаты типо фанатов чолчей или другие долбаёбы могу говорить что болелалам лфк как то до того отменять или нет
как же полыхает у местных дебиков от лфк
ываывахывха
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Ливерпулю так-то плевать на исход. Обошли их в АПЛ, а в Лч у арабов итак 0 финалов.
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Боссы МС хоть бы пожалели пуканы зеропуков, если это произойдёт, то они в щепки разлетятся, и по сайту их распидорасит, мама не горюй
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Вот на месте боссов горожанок не стоило бы сейчас что-то пи3деть. УЕФА же тоже не лыком шиты и могут озлобиться окончательно и добиться своего. Вообще если сейчас полностью отменить эту санкцию, то через 2-3 года ситуация будет кратно хуже текущего. Босы горожанок окончательно оборзеют и начнут скупать звезд почками. за деньги шейха чего бы не шиковать.
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красный суицид грядёт.
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