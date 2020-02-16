В "Сити" уверены, что CAS отменит санкции УЕФА

Манчестер Сити Боссы "Манчестер Сити" не считают санкции УЕФА концом света и уверены, что смогу добиться отмены наказания через обращение в Спортивный арбитражный суд.

В минувшую пятницу УЕФА отстранил "Сити" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов, вслед за чем поползли слухи, что свои санкции к "горожанам" может применить и Премьер-Лига.

Такое развитие событий не стало сюрпризом для чемпионов Премьер-Лиги, однако "Сити" по-прежнему уверен в своей невиновности.

"Это не Армагеддон. Мы почти не сомневались в таком исходе расследования УЕФА с момента заседания Судебной палаты в мае".

"Так что это просто очередной этап на нашем пути по восстановлению доброго имени этого клуба. Мы по-прежнему совершенно уверены, что доказательства, которые мы предоставим Спортивному арбитражному суду, отменят это решение".

"Мы предвкушаем возможность выслушать причины УЕФА для их решения и дать свой ответ перед независимым органом", — цитирует свой высокопоставленный источник с "Этихад" Daily Mirror.


Метки CAS, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 13:00

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  1. iskander8sg 16.02.2020 13:54 # iskander8sg
    Вот и увидим цену слов, боссов сити.

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  2. chr1s8rown 16.02.2020 13:45 # chr1s8rown
    Пидоразы вонючие

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  3. df1992 16.02.2020 13:35 # df1992
    Хуй вам

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  4. mancunia-planet 16.02.2020 13:23 # mancunia-planet
    Скузьня мразьня, конечно. Не все, но большинство. Наблюдения со стороны)

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  5. blackdreamer 16.02.2020 13:14 # blackdreamer
    только ебанаты типо фанатов чолчей или другие долбаёбы могу говорить что болелалам лфк как то до того отменять или нет
    как же полыхает у местных дебиков от лфк
    ываывахывха

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  6. xin 16.02.2020 13:12 # xin
    Ливерпулю так-то плевать на исход. Обошли их в АПЛ, а в Лч у арабов итак 0 финалов.

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  7. iceteam 16.02.2020 13:10 # iceteam
    Боссы МС хоть бы пожалели пуканы зеропуков, если это произойдёт, то они в щепки разлетятся, и по сайту их распидорасит, мама не горюй

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  8. scouser2005 16.02.2020 13:07 # scouser2005
    Вот на месте боссов горожанок не стоило бы сейчас что-то пи3деть. УЕФА же тоже не лыком шиты и могут озлобиться окончательно и добиться своего. Вообще если сейчас полностью отменить эту санкцию, то через 2-3 года ситуация будет кратно хуже текущего. Босы горожанок окончательно оборзеют и начнут скупать звезд почками. за деньги шейха чего бы не шиковать.

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  9. alexomck 16.02.2020 13:03 # alexomck
    красный суицид грядёт.

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