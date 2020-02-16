Харри Уинкс стал трансферной целью "Юнайтед"

Харри Уинкс Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс пополнил список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Центр поля "красных дьяволов" давно требует усиления, а ожидаемый отъезд с "Олд Траффорд" Поля Погба только повышает важность этой задачи.

Как утверждает Daily Mirror, наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал Уинкса одной из своих главных целей на лето и видит в Харри игрока идеального профиля.

Мастерство, возраст, английский паспорт — по всем этим параметрам Уинкс прекрасно вписывается в философию Сульшера, который готов строить свою команду вокруг Харри.

Издание оценивает 24-летнего Уинкса в 40 миллионов фунтов, однако в переговорах с "Тоттенхэмом" "дьяволы" могут столкнуться с противодействием своего бывшего рулевого Жозе Моуриньо, который не настроен отпускать талантливого игрока к прямому конкуренту.


Метки Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Уинкс

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 12:00

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  1. narcot 16.02.2020 13:54 # narcot
    он же дно, как и вся трансферная политика помойки

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  2. mancunia-planet 16.02.2020 13:25 # mancunia-planet
    Классный игрок

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  3. sausage 16.02.2020 12:38 # sausage
    Это уже какая по счёту цель Юнайтед? Особенно вокруг которых они собираются строить команду. Если про Мэддисона и Грилиша ещё можно говорить, то про Уинкса лучше бы не заикались, если это не гонево от Дейли Мирор. Болт большой они от Маура и Леви получат, а не Уинкса.

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