Харри Уинкс стал трансферной целью "Юнайтед"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс пополнил список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Центр поля "красных дьяволов" давно требует усиления, а ожидаемый отъезд с "Олд Траффорд" Поля Погба только повышает важность этой задачи.



Как утверждает Daily Mirror, наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал Уинкса одной из своих главных целей на лето и видит в Харри игрока идеального профиля.



Мастерство, возраст, английский паспорт — по всем этим параметрам Уинкс прекрасно вписывается в философию Сульшера, который готов строить свою команду вокруг Харри.



Издание оценивает 24-летнего Уинкса в 40 миллионов фунтов, однако в переговорах с "Тоттенхэмом" "дьяволы" могут столкнуться с противодействием своего бывшего рулевого Жозе Моуриньо, который не настроен отпускать талантливого игрока к прямому конкуренту.