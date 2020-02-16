26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 16 февраля, двумя поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



Две победы подряд плюс подоспевшая новость о наказании "Манчестер Сити" значительно подкрепили шансы "Тоттенхэма" на попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон, однако "Астон Вилла" сейчас находится в одной строчке от зоны вылета и делиться очками не настроена. К счастью для "шпор", они не потерпели ни одного поражения в девяти последних выездах на "Вилла Парк", а пять последних выиграли с общим счетом 14:1.



Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса успевает решить свои проблемы с бедром, а Данни Дринкуотер залечил икроножную мышцу.



У "Тоттенхэма" вернулся к тренировкам защитник Бен Дэвис, отсутствовавший с ноября из-за травмы лодыжки. Джовани Ло Чельсо снова здоров, но Эрику Ламеле предстоит фитнес-тест. Мусса Сиссоко и Харри Кейн поправятся еще не скоро.



АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 19:30 Онлайн-трансляция



Когда в первом туре "Арсенал" одержал минимальную победу над "Сент-Джеймс Парк", мало кто мог предположить, что после 25 матчей у команд будет равное количество очков. "Канониры" все четыре своих последних поединка в Премьер-Лиге завершили вничью, тогда как у "сорок" за этот же период три ничьи и одна победа. "Арсенал" выиграл 13 из 14 последних встреч с "Ньюкаслом" в рамках Премьер-Лиги, в оставшейся потерпев выездное поражение 1:2 в апреле 2018.



Новичок "Арсенала" Седрик Соареш возобновит тренировки не раньше конца февраля. Могут вернуться из лазарета игроки вроде Сеада Колашинаца и Риса Нелсона.



"Ньюкаслу" по-прежнему не хватает ряда игроков, но Мигель Альмирон и Жоэлинтон поправились. Йосинори Муто и Дуайт Гэйл находятся под вопросом.