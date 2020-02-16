Лэмпард опасается Фернандеша

Бруну Фернандеш Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что опасается новичка "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Уже в своем втором матче за "Юнайтед" Фернандеш совершит выезд на "Стэмфорд Бридж", чтобы сразиться с прямым конкурентом "красных дьяволов" за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

По мнению Лэмпарда, "Юнайтед" совершил отличное приобретение в лице Фернандеша. Фрэнк хорошо знает, какую угрозу в себе таит полузащитник сборной Португалии.

"Думаю, они в любом случае сильны и будут еще сильнее благодаря хорошему трансферу. Думаю, Фернандеш является игроком топ-уровня, он забивает голы. Я знаю все про его статистику и так далее. Мы должны это учесть, а он захочет проявить себя в Премьер-Лиге".

"Думаю, у них команда топ-уровня. Они снова сражаются за попадание в топ-4. У нас не будет никаких иллюзий, нас ждет тяжелый матч, но мы должны доверять друг другу, чувствовать себя уверенно дома, хорошо сыграть и постараться победить в матче", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фернандеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 10:05

Количество просмотров Просмотров: 926

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 16.02.2020 10:43 # mancunia-planet
    Каждый матч МЮ непредсказуем, матч на три результата.

    (ответить)

  2. sayanara 16.02.2020 10:34 # sayanara
    вангую, ща помойка манков кукарекать начнет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: