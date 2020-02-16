Лэмпард опасается Фернандеша

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что опасается новичка "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Уже в своем втором матче за "Юнайтед" Фернандеш совершит выезд на "Стэмфорд Бридж", чтобы сразиться с прямым конкурентом "красных дьяволов" за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



По мнению Лэмпарда, "Юнайтед" совершил отличное приобретение в лице Фернандеша. Фрэнк хорошо знает, какую угрозу в себе таит полузащитник сборной Португалии.



"Думаю, они в любом случае сильны и будут еще сильнее благодаря хорошему трансферу. Думаю, Фернандеш является игроком топ-уровня, он забивает голы. Я знаю все про его статистику и так далее. Мы должны это учесть, а он захочет проявить себя в Премьер-Лиге".



"Думаю, у них команда топ-уровня. Они снова сражаются за попадание в топ-4. У нас не будет никаких иллюзий, нас ждет тяжелый матч, но мы должны доверять друг другу, чувствовать себя уверенно дома, хорошо сыграть и постараться победить в матче", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.