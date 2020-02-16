"Сити", возможно, придется продать ряд игроков
У "Манчестер Сити" могут возникнуть серьезные финансовые проблемы, если клуб не сумеет оспорить санкции УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.
Напомним, в первую очередь УЕФА обвиняет "горожан" в искусственном завышении спонсорских контрактов. Нарушения касаются периода с 2012 по 2016 год, но многие из заключенных в то время контрактов действуют до сих пор.
Финансовый отчет "Сити" за кампанию 2018/19 свидетельствует о прибыли в 10.1 млн. фунтов, однако одно только выступление в Лиге Чемпионов принесло клубу около 100 млн. фунтов — этих денег "горожане" не получат в двух следующих сезонах, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит их апелляцию.
Наконец, клубу с "Этихад" надлежит выплатить УЕФА штраф в 30 млн. евро (25 млн. фунтов).
Все это говорит о том, что теперь может пошатнуться вся финансовая модель "Сити", и для стабилизации ситуации клубу, возможно, придется продать ряд игроков первой команды вроде Рахима Стерлинга, Кевина Де Брюйне и Эмерика Лапорта, сообщает Daily Mail.
16.02.2020 09:50
Просмотров: 2756
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арабы купят решение суда, и всё кончится денежным штрафом и запретом на трансферы.
(ответить)
Не только обычным людям не нравится манибол и шейхи, англичане уважающая себя нация показывает сторону где их верблюды и пустыня.
(ответить)
Пускай играют в лиге 3
(ответить)
Да ну навряд ли. Это какой-то сюр. Мешок бабла приструнит чинушню фифашную как пить дать.
(ответить)
Кевина можно будет приютить. да и к Ливерпулю он вроде как не равнодушен
(ответить)
Прекратите пинать читеров. Хотя может это только начало
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий