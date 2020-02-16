"Сити", возможно, придется продать ряд игроков

Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг У "Манчестер Сити" могут возникнуть серьезные финансовые проблемы, если клуб не сумеет оспорить санкции УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, в первую очередь УЕФА обвиняет "горожан" в искусственном завышении спонсорских контрактов. Нарушения касаются периода с 2012 по 2016 год, но многие из заключенных в то время контрактов действуют до сих пор.

Финансовый отчет "Сити" за кампанию 2018/19 свидетельствует о прибыли в 10.1 млн. фунтов, однако одно только выступление в Лиге Чемпионов принесло клубу около 100 млн. фунтов — этих денег "горожане" не получат в двух следующих сезонах, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит их апелляцию.

Наконец, клубу с "Этихад" надлежит выплатить УЕФА штраф в 30 млн. евро (25 млн. фунтов).

Все это говорит о том, что теперь может пошатнуться вся финансовая модель "Сити", и для стабилизации ситуации клубу, возможно, придется продать ряд игроков первой команды вроде Рахима Стерлинга, Кевина Де Брюйне и Эмерика Лапорта, сообщает Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, финансы

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 09:50

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  1. pavlix76 16.02.2020 10:55 # pavlix76
    Арабы купят решение суда, и всё кончится денежным штрафом и запретом на трансферы.

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  2. lomka 16.02.2020 10:55 # lomka
    Не только обычным людям не нравится манибол и шейхи, англичане уважающая себя нация показывает сторону где их верблюды и пустыня.

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  3. df1992 16.02.2020 10:42 # df1992
    Пускай играют в лиге 3

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  4. electric 16.02.2020 09:59 # electric
    Да ну навряд ли. Это какой-то сюр. Мешок бабла приструнит чинушню фифашную как пить дать.

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  5. ssa 16.02.2020 09:55 # ssa
    Кевина можно будет приютить. да и к Ливерпулю он вроде как не равнодушен

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  6. ibe 16.02.2020 09:54 # ibe
    Прекратите пинать читеров. Хотя может это только начало

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