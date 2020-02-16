Кафу: "Александер-Арнольд может выиграть "Золотой мяч"

Трент Александер-Арнольд Экс-игрок сборной Бразилии Кафу считает, что защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд способен завоевать "Золотой мяч" в будущем.

К своему 21 году Александер-Арнольд накопил солидный опыт выступлений на топ-уровне, выиграв с "красными" трофей Лиги Чемпионов. Уже в следующем месяце Трент может поднять над головой кубок Премьер-Лиги.

Кафу уже считает молодого англичанина одним из лучших игроков в мире и видит потенциал прибавить еще.

"Думаю, Александер-Арнольд несомненно является одним из лучших в мире. Он отличный игрок — и я бы сказал, у него те же характеристики, что были у меня".

"У него большой потенциал. Он силен и техничен, он активно участвует в атакующей игре, и он организует голы для "Ливерпуля".

"Поэтому, да, между ним и мной, когда я играл, можно увидеть много схожего. Я бы сказал, что у него бразильские повадки".

"Мой совет ему прост: лишь продолжай делать то, что ты делаешь последние годы. Александер-Арнольд не должен менять свой стиль игры. Даже если ты совершаешь ошибки, ты должен продолжать делать то, что делаешь".

"Думаю, у него есть все необходимое, чтобы стать обладателем "Золотого мяча". Мы должны изменить парадигму, по которой "Золотой мяч" могут брать только атакующие игроки и нападающие. Люди должны увидеть, что защитники так же важны, как и атакующие игроки", — сообщил Кафу Daily Mirror.


Метки Александер-Арнольд, Кафу, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 16.02.2020 08:15 # liverpool1892est
    Еще бы в защите не косячил ваще топарем был бы

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  2. chebrec 16.02.2020 08:06 # chebrec
    Каждому унвайцу по золотому мячу

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