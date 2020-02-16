Кафу: "Александер-Арнольд может выиграть "Золотой мяч"

Экс-игрок сборной Бразилии Кафу считает, что защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд способен завоевать "Золотой мяч" в будущем.

К своему 21 году Александер-Арнольд накопил солидный опыт выступлений на топ-уровне, выиграв с "красными" трофей Лиги Чемпионов. Уже в следующем месяце Трент может поднять над головой кубок Премьер-Лиги.



Кафу уже считает молодого англичанина одним из лучших игроков в мире и видит потенциал прибавить еще.



"Думаю, Александер-Арнольд несомненно является одним из лучших в мире. Он отличный игрок — и я бы сказал, у него те же характеристики, что были у меня".



"У него большой потенциал. Он силен и техничен, он активно участвует в атакующей игре, и он организует голы для "Ливерпуля".



"Поэтому, да, между ним и мной, когда я играл, можно увидеть много схожего. Я бы сказал, что у него бразильские повадки".



"Мой совет ему прост: лишь продолжай делать то, что ты делаешь последние годы. Александер-Арнольд не должен менять свой стиль игры. Даже если ты совершаешь ошибки, ты должен продолжать делать то, что делаешь".



"Думаю, у него есть все необходимое, чтобы стать обладателем "Золотого мяча". Мы должны изменить парадигму, по которой "Золотой мяч" могут брать только атакующие игроки и нападающие. Люди должны увидеть, что защитники так же важны, как и атакующие игроки", — сообщил Кафу Daily Mirror.