"Сити" могут лишить титула Премьер-Лиги 2014 года

"Манчестер Сити" может быть лишен выигранного в 2014 году титула Премьер-Лиги, если "горожанам" не удастся оспорить наложенные УЕФА санкции за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, "Сити" был отстранен от участия в еврокубках на два сезона и оштрафован на 25 тысяч фунтов за грубые нарушения правил ФФП, допущенные с 2012 по 2016 год.



В этот период клуб с "Этихад" успел дважды выиграть Премьер-Лигу — в 2012 и 2014 годах. И как раз второй титул у "горожан" могут забрать, сообщает Daily Mail.



Если Премьер-Лига решит выдвинуть свои обвинения, то с "Сити" могут снять очки задним числом и, таким образом, сделать чемпионом сезона 2013/14 "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом в составе.