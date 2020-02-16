"Сити" могут лишить титула Премьер-Лиги 2014 года

Манчестер Сити "Манчестер Сити" может быть лишен выигранного в 2014 году титула Премьер-Лиги, если "горожанам" не удастся оспорить наложенные УЕФА санкции за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, "Сити" был отстранен от участия в еврокубках на два сезона и оштрафован на 25 тысяч фунтов за грубые нарушения правил ФФП, допущенные с 2012 по 2016 год.

В этот период клуб с "Этихад" успел дважды выиграть Премьер-Лигу — в 2012 и 2014 годах. И как раз второй титул у "горожан" могут забрать, сообщает Daily Mail.

Если Премьер-Лига решит выдвинуть свои обвинения, то с "Сити" могут снять очки задним числом и, таким образом, сделать чемпионом сезона 2013/14 "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом в составе.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2282

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 16.02.2020 08:23 # liverpool1892est
    Аль-Джазира пишет Ман Сити могут в женскую лигу отправить...я хз верит или нет?

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  2. emily-lfc-2005 16.02.2020 08:21 # emily-lfc-2005
    Вот попёрло,так попёрло.

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  3. liverpool1892est 16.02.2020 08:20 # liverpool1892est
    Миха давай еще вбросы делай и пуканы поджигай...вот веселуха:)

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  4. liverpool1892est 16.02.2020 08:18 # liverpool1892est
    18/19 тоже забрать нах и Ливеру отдать...у наших колбасных от такой новость аж нижняя губа затряслась и сопли пузырями пошли:)))

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  5. hammersmith 16.02.2020 08:15 # hammersmith
    и, таким образом, сделать чемпионом сезона 2013/14 "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом в составе.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76705/?c=1

    УХАХАХА))) МОЩНО!

    (ответить)

  6. arhangel777 16.02.2020 08:12 # arhangel777
    Не удивлюсь если заберут, если уже поперли на Сити то будут переть по полной, каждый теперь захочет что то урвать, коршуны! Ни чего, еще выиграем!
    C’mon City!!!

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  7. electric 16.02.2020 07:54 # electric
    Ухахаха. Юлькаааа... R. I. P

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  8. iiroquez 16.02.2020 07:50 # iiroquez
    ebanulis

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  9. chr1s8rown 16.02.2020 07:44 # chr1s8rown
    КАЛОЛИ

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  10. redtiger 16.02.2020 07:36 # redtiger
    А почему только 14 года?

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  11. che-ger 16.02.2020 07:33 # che-ger
    Что то не верится,скорей всего даже убавят сроки санкций МС чем накидывать новые,а так было бы красиво,Джеррард и Суарес заслужили медальку АПЛ.

    (ответить)

  12. januzaj00 16.02.2020 07:14 # januzaj00
    Если Премьер-Лига решит выдвинуть свои обвинения, то с "Сити" могут снять очки задним числом и, таким образом, сделать чемпионом сезона 2013/14 "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом в составе

    Источник: http://fapl.ru/posts/76705/?c=1

    ахахаахахахахха сукккк просто ротирование вселенского левела
    кееееееееееееееееееек

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  13. pistolero-lfc 16.02.2020 07:10 # pistolero-lfc
    Пожалейте пенсов и Моуриньо

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  14. chebrec 16.02.2020 07:10 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  15. iceteam 16.02.2020 07:07 # iceteam
    Клопп перешел на новый уровень ротирования, вот же топарик

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  16. alcoholnarco 16.02.2020 07:01 # alcoholnarco
    Просто укатайка)

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