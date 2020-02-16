"Сити" могут лишить титула Премьер-Лиги 2014 года
"Манчестер Сити" может быть лишен выигранного в 2014 году титула Премьер-Лиги, если "горожанам" не удастся оспорить наложенные УЕФА санкции за нарушения правил финансового фейр-плей.
Напомним, "Сити" был отстранен от участия в еврокубках на два сезона и оштрафован на 25 тысяч фунтов за грубые нарушения правил ФФП, допущенные с 2012 по 2016 год.
В этот период клуб с "Этихад" успел дважды выиграть Премьер-Лигу — в 2012 и 2014 годах. И как раз второй титул у "горожан" могут забрать, сообщает Daily Mail.
Если Премьер-Лига решит выдвинуть свои обвинения, то с "Сити" могут снять очки задним числом и, таким образом, сделать чемпионом сезона 2013/14 "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом в составе.
16.02.2020 07:00
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Последние комментарии:
Аль-Джазира пишет Ман Сити могут в женскую лигу отправить...я хз верит или нет?
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Вот попёрло,так попёрло.
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Миха давай еще вбросы делай и пуканы поджигай...вот веселуха:)
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18/19 тоже забрать нах и Ливеру отдать...у наших колбасных от такой новость аж нижняя губа затряслась и сопли пузырями пошли:)))
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и, таким образом, сделать чемпионом сезона 2013/14 "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом в составе.
Источник: http://fapl.ru/posts/76705/?c=1
УХАХАХА))) МОЩНО!
(ответить)
Не удивлюсь если заберут, если уже поперли на Сити то будут переть по полной, каждый теперь захочет что то урвать, коршуны! Ни чего, еще выиграем!
C’mon City!!!
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Ухахаха. Юлькаааа... R. I. P
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ebanulis
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КАЛОЛИ
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А почему только 14 года?
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Что то не верится,скорей всего даже убавят сроки санкций МС чем накидывать новые,а так было бы красиво,Джеррард и Суарес заслужили медальку АПЛ.
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Если Премьер-Лига решит выдвинуть свои обвинения, то с "Сити" могут снять очки задним числом и, таким образом, сделать чемпионом сезона 2013/14 "Ливерпуль" со Стивеном Джеррардом в составе
Источник: http://fapl.ru/posts/76705/?c=1
ахахаахахахахха сукккк просто ротирование вселенского левела
кееееееееееееееееееек
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Пожалейте пенсов и Моуриньо
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Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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Клопп перешел на новый уровень ротирования, вот же топарик
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Просто укатайка)
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