"Челси" надеется сохранить Виллиана, несмотря на покупку Зийеша

Виллиан Приобретением Хакима Зийеша не повлияло на желание "Челси" сохранить вингера Виллиана.

На текущей неделе "Челси" объявил о приобретении Зийеша у "Аякса" по сделке ориентировочной стоимостью 38 миллионов фунтов. Хаким присоединится к "синим" с возобновлением трансферного окна, 1 июля.

Новость о покупке Зийеша болельщики "Челси" восприняли как сигнал к тому, что клуб готовится попрощаться с Педро и Виллианом, чьи контракты как раз истекают в конце сезона.

Но если Педро действительно покинет "Стэмфорд Бридж" в конце сезона, то Виллиана "Челси" хотел бы сохранить, и трансфер Зийеша никак на это не повлиял, утверждает The Independent.

Несмотря на слухи, сватающие Виллиана в "Барселону" и "Ювентус", "синие" все еще надеются договориться с 31-летним бразильцем о новом контракте.

Ранее "Челси" предлагал возрастным игрокам продлить свое пребывание в клубе только на 12 месяцев, однако в случаях с Давидом Луисом и Оливье Жиру "синие" демонстрировали гибкость, которая может им потребоваться и для того, чтобы сохранить Виллиана.

Утверждается, что Виллиан хочет получить контракт сразу на три года, и обе стороны оптимистично оценивают шансы найти компромисс.


Метки Виллиан, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 06:00

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  1. alexomck 16.02.2020 06:51 # alexomck
    дублером для Зийеша разве что, тогда Одои к Пулисику на фланг.

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  2. ko1obok 16.02.2020 06:06 # ko1obok
    а Педро давно надо выставить на мороз, бестолковый футболист.

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  3. ko1obok 16.02.2020 06:05 # ko1obok
    о, первый!

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