"Челси" надеется сохранить Виллиана, несмотря на покупку Зийеша

Приобретением Хакима Зийеша не повлияло на желание "Челси" сохранить вингера Виллиана.

На текущей неделе "Челси" объявил о приобретении Зийеша у "Аякса" по сделке ориентировочной стоимостью 38 миллионов фунтов. Хаким присоединится к "синим" с возобновлением трансферного окна, 1 июля.



Новость о покупке Зийеша болельщики "Челси" восприняли как сигнал к тому, что клуб готовится попрощаться с Педро и Виллианом, чьи контракты как раз истекают в конце сезона.



Но если Педро действительно покинет "Стэмфорд Бридж" в конце сезона, то Виллиана "Челси" хотел бы сохранить, и трансфер Зийеша никак на это не повлиял, утверждает The Independent.



Несмотря на слухи, сватающие Виллиана в "Барселону" и "Ювентус", "синие" все еще надеются договориться с 31-летним бразильцем о новом контракте.



Ранее "Челси" предлагал возрастным игрокам продлить свое пребывание в клубе только на 12 месяцев, однако в случаях с Давидом Луисом и Оливье Жиру "синие" демонстрировали гибкость, которая может им потребоваться и для того, чтобы сохранить Виллиана.



Утверждается, что Виллиан хочет получить контракт сразу на три года, и обе стороны оптимистично оценивают шансы найти компромисс.