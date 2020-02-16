"Челси" надеется сохранить Виллиана, несмотря на покупку Зийеша
Приобретением Хакима Зийеша не повлияло на желание "Челси" сохранить вингера Виллиана.
На текущей неделе "Челси" объявил о приобретении Зийеша у "Аякса" по сделке ориентировочной стоимостью 38 миллионов фунтов. Хаким присоединится к "синим" с возобновлением трансферного окна, 1 июля.
Новость о покупке Зийеша болельщики "Челси" восприняли как сигнал к тому, что клуб готовится попрощаться с Педро и Виллианом, чьи контракты как раз истекают в конце сезона.
Но если Педро действительно покинет "Стэмфорд Бридж" в конце сезона, то Виллиана "Челси" хотел бы сохранить, и трансфер Зийеша никак на это не повлиял, утверждает The Independent.
Несмотря на слухи, сватающие Виллиана в "Барселону" и "Ювентус", "синие" все еще надеются договориться с 31-летним бразильцем о новом контракте.
Ранее "Челси" предлагал возрастным игрокам продлить свое пребывание в клубе только на 12 месяцев, однако в случаях с Давидом Луисом и Оливье Жиру "синие" демонстрировали гибкость, которая может им потребоваться и для того, чтобы сохранить Виллиана.
Утверждается, что Виллиан хочет получить контракт сразу на три года, и обе стороны оптимистично оценивают шансы найти компромисс.
16.02.2020 06:00
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Последние комментарии:
дублером для Зийеша разве что, тогда Одои к Пулисику на фланг.
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а Педро давно надо выставить на мороз, бестолковый футболист.
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о, первый!
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