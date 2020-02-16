Клопп: "Сочувствую "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил сочувствие "Манчестер Сити" и Хосепу Гвардиоле по поводу отстранения от участия в Лиге Чемпионов на два сезона.

В минувшую пятницу УЕФА суровым образом наказал "горожан" за нарушения правил финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Сити" не только не будет допущен до еврокубков, но и заплатит 25 миллионов фунтов штрафа.



Решение УЕФА стало неожиданностью для Клоппа, и Юрген лишь может пожалеть тех, кто в "Сити" занимается футбольной стороной.



"Это было шоком. Совершенно неожиданно. Я, будучи тренером, лишь могу сказать, что с точки зрения футбола Пеп и "Манчестер Сити" были исключительно хороши в то время, что я нахожусь в Англии. Абсолютно исключительны".



"Что касается остального, то я без понятия, что произошло, кто за это ответственен и так далее".



"Но я могу представить, что для футбольных людей это очень сложный момент для понимания. Ты веришь людям, с которыми ты работаешь, а затем оказывается, что кто-то видит вещи иначе".



"Если честно, я действительно сочувствую им, Пепу и игрокам. Но это только первичный вердикт, и они подадут апелляцию, поэтому посмотрим, что будет дальше".



"Но, очевидно, это серьезно, потому что иначе УЕФА не отреагировал бы таким образом. Что касается футбольной стороны, то они играли исключительным образом все это время", — сообщил Клопп Sky Sports.