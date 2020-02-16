Клопп: "Сочувствую "Манчестер Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил сочувствие "Манчестер Сити" и Хосепу Гвардиоле по поводу отстранения от участия в Лиге Чемпионов на два сезона.

В минувшую пятницу УЕФА суровым образом наказал "горожан" за нарушения правил финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Сити" не только не будет допущен до еврокубков, но и заплатит 25 миллионов фунтов штрафа.

Решение УЕФА стало неожиданностью для Клоппа, и Юрген лишь может пожалеть тех, кто в "Сити" занимается футбольной стороной.

"Это было шоком. Совершенно неожиданно. Я, будучи тренером, лишь могу сказать, что с точки зрения футбола Пеп и "Манчестер Сити" были исключительно хороши в то время, что я нахожусь в Англии. Абсолютно исключительны".

"Что касается остального, то я без понятия, что произошло, кто за это ответственен и так далее".

"Но я могу представить, что для футбольных людей это очень сложный момент для понимания. Ты веришь людям, с которыми ты работаешь, а затем оказывается, что кто-то видит вещи иначе".

"Если честно, я действительно сочувствую им, Пепу и игрокам. Но это только первичный вердикт, и они подадут апелляцию, поэтому посмотрим, что будет дальше".

"Но, очевидно, это серьезно, потому что иначе УЕФА не отреагировал бы таким образом. Что касается футбольной стороны, то они играли исключительным образом все это время", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2020 00:10

Количество просмотров Просмотров: 788

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lambert757 16.02.2020 00:45 # lambert757
    Ливерпуль, теперь ваша очередь. Вся ваша команда попадётся под запрещённые препараты

    (ответить)

  2. ko1obok 16.02.2020 00:44 # ko1obok
    МЮ всю зиму бегали за Халандом, а в итоге арендовали пенсионера Игало.
    Халанд забил уже 9 голов в 6 матчах за Боруссию, а Игало сидит в карантине. Жалко Сульшера, такое ощущение, что руководство МЮ намеренно саботирует нормальные покупки.

    (ответить)

  3. phenomenon1 16.02.2020 00:40 # phenomenon1
    Они были исключительно исключительны и играли в исключительный футбол.

    (ответить)

  4. ko1obok 16.02.2020 00:39 # ko1obok
    Михайло просто маэстро подбора фоток для статей

    (ответить)

  5. mr-s1n1st3r 16.02.2020 00:38 # mr-s1n1st3r
    Клоппяра.

    (ответить)

  6. liverpool1892est 16.02.2020 00:29 # liverpool1892est
    Ну вы там держитесь:)

    (ответить)

  7. blackdreamer 16.02.2020 00:28 # blackdreamer
    кинул горсточку земли на могилку
    ну что за топ

    (ответить)

  8. kos9k 16.02.2020 00:15 # kos9k
    ехехехе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: