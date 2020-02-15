Сарри ответил Клоппу по поводу фаворита Лиги Чемпионов

Маурицио Сарри и Юрген Клопп Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри считает, что его коллега Юрген Клопп лукавит, отказываясь признавать "Ливерпуль" фаворитом этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

На своей пресс-конференции перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Норвича" Клопп заявил, что его персональным фаворитом Лиги Чемпионов является "Ювентус".

Юрген выразил восхищение глубиной и мастерством состава "Ювентуса", а также — недоумение, почему туринцы не лидируют в Серии А с большим отрывом. Однако Маурицио уверен, что его коллега просто пускает пыль в глаза.

"Юрген также сказал, что он не особо смотрит итальянский футбол, так что это объясняет его недоумение!"

"Юрген — один из самых умных и веселых людей, что я только знаю, и этим он лишь пытается облегчить свое бремя как фаворита", — цитирует Сарри Daily Mirror.


Метки Клопп, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Сарри, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 589

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  1. mancunia-planet 15.02.2020 23:05 # mancunia-planet
    Ахахааа...

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  2. dallaslp 15.02.2020 23:05 # dallaslp
    мем там где два спайдер-мена стоят и показывают друг на друга пальцем

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  3. madchester 15.02.2020 23:03 # madchester
    Ясен пень,хуйло очкастое лицемерит.

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  4. electric 15.02.2020 23:01 # electric
    Ай красава дуремар, раскусил топа.

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