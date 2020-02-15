Сарри ответил Клоппу по поводу фаворита Лиги Чемпионов
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри считает, что его коллега Юрген Клопп лукавит, отказываясь признавать "Ливерпуль" фаворитом этого розыгрыша Лиги Чемпионов.
На своей пресс-конференции перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Норвича" Клопп заявил, что его персональным фаворитом Лиги Чемпионов является "Ювентус".
Юрген выразил восхищение глубиной и мастерством состава "Ювентуса", а также — недоумение, почему туринцы не лидируют в Серии А с большим отрывом. Однако Маурицио уверен, что его коллега просто пускает пыль в глаза.
"Юрген также сказал, что он не особо смотрит итальянский футбол, так что это объясняет его недоумение!"
"Юрген — один из самых умных и веселых людей, что я только знаю, и этим он лишь пытается облегчить свое бремя как фаворита", — цитирует Сарри Daily Mirror.
15.02.2020 23:00
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Ахахааа...
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мем там где два спайдер-мена стоят и показывают друг на друга пальцем
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Ясен пень,хуйло очкастое лицемерит.
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Ай красава дуремар, раскусил топа.
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