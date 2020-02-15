"Ливерпуль" вырвал победу у "Норвича" благодаря Мане

Садио Мане Поздний гол вышедшего на замену Садио Мане позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Норвича" и сделать еще один шаг к чемпионству в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "канареек" не изменился относительно 0:0 против "Ньюкасла".

У "красных" можно было наблюдать одну перестановку по сравнению с разгромной победой над "Саутгемптоном". Вместо Фабиньо вышел Наби Кейта.

"Норвич" сразу же отошел назад и никак не мог зацепиться за мяч. "Ливерпулю" было непросто преодолеть насыщенную оборону соперника — в начале матча лишь Роберто Фирмино пару раз продемонстрировал свою технику.

Первый по-настоящему голевой момент возник только на 35-й минуте, и создали его хозяева. Защитники гостей прозевали пас из глубины поля на Лукаса Руппа, который выскочил один на один с Алиссоном, но сам бить не решился, а короткий пас на Теему Пукки отдал неудачно, позволив голкиперу совершить перехват.

Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил стучаться в закрытую дверь. Преодолеть частокол ног было непросто. На 58-й минуте Кейта попробовал пробить с дистанции, но Тим Крул уверенно перевел мяч через перекладину.

Спустя еще несколько минут Мохамед Салах изловчился и пробил из пределов штрафной. Крул совершил блестящий сейв, а затем справился и с добиванием Кейта.

На 72-й минуте "Норвичу" во второй раз за матч удалось показать зубы — Алекс Тетти с острого угла и из-за пределов штрафной пробил в штангу со внешней стороны.

А на 78-й минуте "красные" добились своего. Появившийся на замену Садио Мане технично обработал ногой заброс партнера и вторым касанием поразил ближний угол ворот — 0:1.

"Норвич" продемонстрировал почти образцовую игру в обороне, решив на сей раз не устраивать голевую феерию, в отличие от предыдущих встреч с "Ливерпулем". "Красные" взяли своего соперника на измор, дождавшись своего шанса, когда "канарейки" чуть утратили концентрацию.

"Норвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2020 22:25

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Последние комментарии:




  1. ibe 15.02.2020 23:21 # ibe
    тот неловкий момент, когда главный собиратель сковзеров - сковзер Алеша

    (ответить)

  2. fanstevengerrard 15.02.2020 23:18 # fanstevengerrard
    Вот норм статья, а не та дрисня на ЕФ:

    Дисквалификация Манчестер Сити может оздоровить европейский футбол
    https://sport.ua/news/477660-diskvalifikatsiya-manchester-siti-mozhet-ozdorovit-evropeyskiy-futbol

    (ответить)

  3. xah 15.02.2020 23:15 # xah
    — Да?
    — Алё!
    — Да да?
    — Ну как там с апелляцией?
    — А?
    — Как с апелляцией-то там?
    — Чё с апелляцией?
    — Чё?
    — Куда ты звонишь?
    — Тебе звоню.
    — Кому?
    — Ну тебе.
    — Кому тебе?
    — А вот тебе вот.
    — Ты кто такой?
    — Пеп.
    — Какой Пеп?
    — Гвардиола.
    — Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
    — Кто?
    — Ты.
    — Чё с апелляцией по поводу ЛЧ?
    — С какой апелляцией?
    — Ну который я попросил отправить в суд.
    — Куда?
    — В арбитражный суд.
    — Ты пьяный или кто, сынок?
    — Я зло.. Я Гвардиола Пеп.
    — Кто такой?
    — Злой.
    — Вот именно, ну и все, завяжи лямку, ёбана в рот.
    — Куда... Чё завязать?
    — Завяжи лямку!
    — А чё ты кричишь?
    — Да ничего!
    — Алё!
    — Да.
    — Ну чё там?
    — Чего?!
    — Как с апелляцией и еврокубками обстоит во... Обстоит вопрос?
    — С какой апелляцией блять?
    — Который я попросил отправить в суд.
    — В какой суд?
    — Арбитражный.
    — Какой?
    — В смысле в какой?
    — Ты куда звонишь?! По какому номеру звонишь?
    — По твоему номеру.
    — Ты, тренеришка!
    — Чё?!
    — Тренерок ёбаный!
    — Чё?
    — Ты куда звонишь?!
    — Чё ты кричишь?
    — По какому телефону звонишь?!
    — Двадцать два, пятьсот пять.
    — Ну? Какая апелляция? Пидор ты ёбаный!
    — Для уч... участия в еврокубках! Ну а чё ты кричишь?
    — Да ни хуя! А то соплю тебе разобью нахуй, сопляк ёбаный!
    — Ты чё?
    — Ты понял, да?!
    — Я не понимаю куд...
    — Всё затнись нахуй!
    — Алё.
    — Пидорас ёбаный!
    — А чё я?
    — Ты приедь сюда, я тебе бошку отверну!
    — А какой адрес?
    — Вот приедь сюда, я тебе бошку отверну, сопляк ёбаный!
    — Да не надо.
    — Ты понял, да?!
    — За что?
    — За всё!
    — А чё я сделал?
    — Сынок ёбаный!
    — Чё с апелляцией
    — Ты понял меня?!
    — Чё с апелляцией, я спрашиваю?
    — Вот и всё, какая то апелляция, блять, ёбаный пидорас.
    — Кто?
    — Ты!
    — Почему?
    — Всё, заткнись.
    — Алё. Алё.
    — Я щас ещё узнаю с какого ты телефона звонишь!
    — Я звоню щас из офиса.
    — С какого офиса?
    — Находящейся в Манчестере, рядом с Этихад Стэдиум
    — Вот, номер твой телефон скажи мне.
    — Алё.
    — Скажи номер телефона своего.
    — Зачем?
    — А чтобы я приехал тебе моську набил нахуй.
    — За что это?
    — А за всё! Ты понял, да?
    — Ничё не понял.
    — Я тебе сказал, сынок.
    — Что?
    — Ты понял меня?
    — Папа!
    — Всё.
    — Чё всё то?
    — Ты давай номер телефона или сюда приезжай.
    — А с апелляцией как вопрос обстоит?
    — С какой апелляцией?!
    — Который я попросил.
    — Куда ты попросил?!
    — В суд.
    — В какой?
    — Арбитражный.
    — Пидорас ёбаный!
    — Что?

    (ответить)

  4. liverpool1892est 15.02.2020 23:11 # liverpool1892est
    Соцопрос...Кто был лучшим в составе Ливерпуля?

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  5. liverpool1892est 15.02.2020 23:09 # liverpool1892est
    АМЬЕН - ПСЖ
    4:4

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  6. liverpool1892est 15.02.2020 23:05 # liverpool1892est
    Алеша Омск у вас в дурдоме чо вай фай на ночь не отключают? Иди вздрочни и спать ложись.И таблетку не забудь принять

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  7. ian 15.02.2020 23:04 # ian
    Не беспокойтесь пенсы, ЛФК не выиграть все трофеи в этом году, какой-нибудь Ауди кап или Азия трофи - точно ваш.

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  8. liverpool1892est 15.02.2020 23:02 # liverpool1892est
    Почему пенсодрочеры такие пидорасы-пидорасины,а вот манки какие то спокойные,зашуганые что ле,ну кароче немного малохольные...

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  9. alexomck 15.02.2020 23:02 # alexomck
    забавно, если с ливерпуля 50 очков за нарушение ФФП в конце сезона снимут, вот и посмеемся))

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  10. vertigo-92 15.02.2020 22:55 # vertigo-92
    Просто +25, просто храни Ливерпуль)

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  11. iiroquez 15.02.2020 22:55 # iiroquez
    игра была равна, играли два говна
    но одному подсуживали и оно выиграло по итогу

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  12. ooaaaa 15.02.2020 22:54 # ooaaaa
    смотрю матчи лфк в остатке сезона и все они какие то хуевые

    с Сити было хорошо на энфилде, ну и камбек с АВ

    на экономе мчим, поддайте газу с Атлетико

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  13. ibe 15.02.2020 22:51 # ibe
    Блеа пенсы просто мрази! Отвезите нас до ресторана мрази! Праздновать!

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  14. golokante 15.02.2020 22:49 # golokante
    Молодцы, ребята. Я вас поздравляю. Только я на пойму, почему вы болеете за Ливерпуль. Только не обижайтесь. Вы, живёте в жопе. Болейте за Динамо Жопу. Я просто сейчас объясню почему переживаю за Челси. Просто понимаете, лишенный возможности видеть футбол на родине, я начал смотреть Англию ну и хоть каким-то боком протянул Челси, какой бы Рома хуёвый ни был, но это наш Рома, так сказать. Начал просто следить туда-сюда и привык. Ну вы бл какого хуя строите из себя коренных жителей Ливерпуля? Вы же долбоёбы реально. Где Ливерпуль и где вы, дауны.

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  15. liverpool1892est 15.02.2020 22:47 # liverpool1892est
    Кого там следующих насиловать будем в АПЛ?

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  16. dearbeer 15.02.2020 22:44 # dearbeer
    We’re Gonna Win The League!

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  17. superperez101 15.02.2020 22:44 # superperez101
    если манки выиграют у пенсов то у них будет ровно в два раза меньше очков чем у леверпуля

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  18. rentv 15.02.2020 22:43 # rentv
    Лучшее за сегодня, после рецепта блинчиков

    https://mobile.twitter.com/sportsru/status/1228434206323363841

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  19. liverpool1892est 15.02.2020 22:42 # liverpool1892est
    Передача Хэндо была божественна,а прием мяча Мане просто ахуителен!

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  20. alexomck 15.02.2020 22:42 # alexomck
    колбасные про какие-то 1-3 кукарекают, когда Норидж выход 2 против вратаря не реализовал и в штангу мяч отправил. отскочили в 100500 раз, в следующем сезоне этот фарт закончится.

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