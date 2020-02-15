"Ливерпуль" вырвал победу у "Норвича" благодаря Мане
Поздний гол вышедшего на замену Садио Мане позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Норвича" и сделать еще один шаг к чемпионству в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "канареек" не изменился относительно 0:0 против "Ньюкасла".
У "красных" можно было наблюдать одну перестановку по сравнению с разгромной победой над "Саутгемптоном". Вместо Фабиньо вышел Наби Кейта.
"Норвич" сразу же отошел назад и никак не мог зацепиться за мяч. "Ливерпулю" было непросто преодолеть насыщенную оборону соперника — в начале матча лишь Роберто Фирмино пару раз продемонстрировал свою технику.
Первый по-настоящему голевой момент возник только на 35-й минуте, и создали его хозяева. Защитники гостей прозевали пас из глубины поля на Лукаса Руппа, который выскочил один на один с Алиссоном, но сам бить не решился, а короткий пас на Теему Пукки отдал неудачно, позволив голкиперу совершить перехват.
Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил стучаться в закрытую дверь. Преодолеть частокол ног было непросто. На 58-й минуте Кейта попробовал пробить с дистанции, но Тим Крул уверенно перевел мяч через перекладину.
Спустя еще несколько минут Мохамед Салах изловчился и пробил из пределов штрафной. Крул совершил блестящий сейв, а затем справился и с добиванием Кейта.
На 72-й минуте "Норвичу" во второй раз за матч удалось показать зубы — Алекс Тетти с острого угла и из-за пределов штрафной пробил в штангу со внешней стороны.
А на 78-й минуте "красные" добились своего. Появившийся на замену Садио Мане технично обработал ногой заброс партнера и вторым касанием поразил ближний угол ворот — 0:1.
"Норвич" продемонстрировал почти образцовую игру в обороне, решив на сей раз не устраивать голевую феерию, в отличие от предыдущих встреч с "Ливерпулем". "Красные" взяли своего соперника на измор, дождавшись своего шанса, когда "канарейки" чуть утратили концентрацию.
"Норвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче
15.02.2020 22:25
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Последние комментарии:
тот неловкий момент, когда главный собиратель сковзеров - сковзер Алеша
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Вот норм статья, а не та дрисня на ЕФ:
Дисквалификация Манчестер Сити может оздоровить европейский футбол
https://sport.ua/news/477660-diskvalifikatsiya-manchester-siti-mozhet-ozdorovit-evropeyskiy-futbol
(ответить)
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с апелляцией?
— А?
— Как с апелляцией-то там?
— Чё с апелляцией?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Пеп.
— Какой Пеп?
— Гвардиола.
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
— Чё с апелляцией по поводу ЛЧ?
— С какой апелляцией?
— Ну который я попросил отправить в суд.
— Куда?
— В арбитражный суд.
— Ты пьяный или кто, сынок?
— Я зло.. Я Гвардиола Пеп.
— Кто такой?
— Злой.
— Вот именно, ну и все, завяжи лямку, ёбана в рот.
— Куда... Чё завязать?
— Завяжи лямку!
— А чё ты кричишь?
— Да ничего!
— Алё!
— Да.
— Ну чё там?
— Чего?!
— Как с апелляцией и еврокубками обстоит во... Обстоит вопрос?
— С какой апелляцией блять?
— Который я попросил отправить в суд.
— В какой суд?
— Арбитражный.
— Какой?
— В смысле в какой?
— Ты куда звонишь?! По какому номеру звонишь?
— По твоему номеру.
— Ты, тренеришка!
— Чё?!
— Тренерок ёбаный!
— Чё?
— Ты куда звонишь?!
— Чё ты кричишь?
— По какому телефону звонишь?!
— Двадцать два, пятьсот пять.
— Ну? Какая апелляция? Пидор ты ёбаный!
— Для уч... участия в еврокубках! Ну а чё ты кричишь?
— Да ни хуя! А то соплю тебе разобью нахуй, сопляк ёбаный!
— Ты чё?
— Ты понял, да?!
— Я не понимаю куд...
— Всё затнись нахуй!
— Алё.
— Пидорас ёбаный!
— А чё я?
— Ты приедь сюда, я тебе бошку отверну!
— А какой адрес?
— Вот приедь сюда, я тебе бошку отверну, сопляк ёбаный!
— Да не надо.
— Ты понял, да?!
— За что?
— За всё!
— А чё я сделал?
— Сынок ёбаный!
— Чё с апелляцией
— Ты понял меня?!
— Чё с апелляцией, я спрашиваю?
— Вот и всё, какая то апелляция, блять, ёбаный пидорас.
— Кто?
— Ты!
— Почему?
— Всё, заткнись.
— Алё. Алё.
— Я щас ещё узнаю с какого ты телефона звонишь!
— Я звоню щас из офиса.
— С какого офиса?
— Находящейся в Манчестере, рядом с Этихад Стэдиум
— Вот, номер твой телефон скажи мне.
— Алё.
— Скажи номер телефона своего.
— Зачем?
— А чтобы я приехал тебе моську набил нахуй.
— За что это?
— А за всё! Ты понял, да?
— Ничё не понял.
— Я тебе сказал, сынок.
— Что?
— Ты понял меня?
— Папа!
— Всё.
— Чё всё то?
— Ты давай номер телефона или сюда приезжай.
— А с апелляцией как вопрос обстоит?
— С какой апелляцией?!
— Который я попросил.
— Куда ты попросил?!
— В суд.
— В какой?
— Арбитражный.
— Пидорас ёбаный!
— Что?
(ответить)
Соцопрос...Кто был лучшим в составе Ливерпуля?
(ответить)
АМЬЕН - ПСЖ
4:4
(ответить)
Алеша Омск у вас в дурдоме чо вай фай на ночь не отключают? Иди вздрочни и спать ложись.И таблетку не забудь принять
(ответить)
Не беспокойтесь пенсы, ЛФК не выиграть все трофеи в этом году, какой-нибудь Ауди кап или Азия трофи - точно ваш.
(ответить)
Почему пенсодрочеры такие пидорасы-пидорасины,а вот манки какие то спокойные,зашуганые что ле,ну кароче немного малохольные...
(ответить)
забавно, если с ливерпуля 50 очков за нарушение ФФП в конце сезона снимут, вот и посмеемся))
(ответить)
Просто +25, просто храни Ливерпуль)
(ответить)
игра была равна, играли два говна
но одному подсуживали и оно выиграло по итогу
(ответить)
смотрю матчи лфк в остатке сезона и все они какие то хуевые
с Сити было хорошо на энфилде, ну и камбек с АВ
на экономе мчим, поддайте газу с Атлетико
(ответить)
Блеа пенсы просто мрази! Отвезите нас до ресторана мрази! Праздновать!
(ответить)
Молодцы, ребята. Я вас поздравляю. Только я на пойму, почему вы болеете за Ливерпуль. Только не обижайтесь. Вы, живёте в жопе. Болейте за Динамо Жопу. Я просто сейчас объясню почему переживаю за Челси. Просто понимаете, лишенный возможности видеть футбол на родине, я начал смотреть Англию ну и хоть каким-то боком протянул Челси, какой бы Рома хуёвый ни был, но это наш Рома, так сказать. Начал просто следить туда-сюда и привык. Ну вы бл какого хуя строите из себя коренных жителей Ливерпуля? Вы же долбоёбы реально. Где Ливерпуль и где вы, дауны.
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Кого там следующих насиловать будем в АПЛ?
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We’re Gonna Win The League!
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если манки выиграют у пенсов то у них будет ровно в два раза меньше очков чем у леверпуля
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Лучшее за сегодня, после рецепта блинчиков
https://mobile.twitter.com/sportsru/status/1228434206323363841
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Передача Хэндо была божественна,а прием мяча Мане просто ахуителен!
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колбасные про какие-то 1-3 кукарекают, когда Норидж выход 2 против вратаря не реализовал и в штангу мяч отправил. отскочили в 100500 раз, в следующем сезоне этот фарт закончится.
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