"Ливерпуль" вырвал победу у "Норвича" благодаря Мане

Поздний гол вышедшего на замену Садио Мане позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Норвича" и сделать еще один шаг к чемпионству в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "канареек" не изменился относительно 0:0 против "Ньюкасла".



У "красных" можно было наблюдать одну перестановку по сравнению с разгромной победой над "Саутгемптоном". Вместо Фабиньо вышел Наби Кейта.



"Норвич" сразу же отошел назад и никак не мог зацепиться за мяч. "Ливерпулю" было непросто преодолеть насыщенную оборону соперника — в начале матча лишь Роберто Фирмино пару раз продемонстрировал свою технику.



Первый по-настоящему голевой момент возник только на 35-й минуте, и создали его хозяева. Защитники гостей прозевали пас из глубины поля на Лукаса Руппа, который выскочил один на один с Алиссоном, но сам бить не решился, а короткий пас на Теему Пукки отдал неудачно, позволив голкиперу совершить перехват.



Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил стучаться в закрытую дверь. Преодолеть частокол ног было непросто. На 58-й минуте Кейта попробовал пробить с дистанции, но Тим Крул уверенно перевел мяч через перекладину.



Спустя еще несколько минут Мохамед Салах изловчился и пробил из пределов штрафной. Крул совершил блестящий сейв, а затем справился и с добиванием Кейта.



На 72-й минуте "Норвичу" во второй раз за матч удалось показать зубы — Алекс Тетти с острого угла и из-за пределов штрафной пробил в штангу со внешней стороны.



А на 78-й минуте "красные" добились своего. Появившийся на замену Садио Мане технично обработал ногой заброс партнера и вторым касанием поразил ближний угол ворот — 0:1.



"Норвич" продемонстрировал почти образцовую игру в обороне, решив на сей раз не устраивать голевую феерию, в отличие от предыдущих встреч с "Ливерпулем". "Красные" взяли своего соперника на измор, дождавшись своего шанса, когда "канарейки" чуть утратили концентрацию.



"Норвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче