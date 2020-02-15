"Сити" готов позвать Почеттино, если Гвардиола уйдет

"Манчестер Сити" может обратиться к кандидатуре бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, если Хосеп Гвардиола решит покинуть "Этихад".

Если Спортивный арбитражный суд оставит санкции УЕФА в силе, то "Сити" снова сможет сыграть в Лиге Чемпионов только в сезоне 2022/23.



На "Этихад" опасаются, что это обстоятельство может подтолкнуть к уходу из клуба по окончании этого сезона не только некоторых игроков, но и Гвардиолу.



По информации The Sun, при таком негативном сценарии "горожане" будут готовы обратиться к Почеттино, которого продолжают сватать в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Атлетико".



При этом сам Маурисио, уволенный "Тоттенхэмом" в ноябре, ранее уже дал понять, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу.