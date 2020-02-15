"Сити" готов позвать Почеттино, если Гвардиола уйдет
"Манчестер Сити" может обратиться к кандидатуре бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, если Хосеп Гвардиола решит покинуть "Этихад".
Если Спортивный арбитражный суд оставит санкции УЕФА в силе, то "Сити" снова сможет сыграть в Лиге Чемпионов только в сезоне 2022/23.
На "Этихад" опасаются, что это обстоятельство может подтолкнуть к уходу из клуба по окончании этого сезона не только некоторых игроков, но и Гвардиолу.
По информации The Sun, при таком негативном сценарии "горожане" будут готовы обратиться к Почеттино, которого продолжают сватать в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Атлетико".
При этом сам Маурисио, уволенный "Тоттенхэмом" в ноябре, ранее уже дал понять, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу.
15.02.2020 22:00
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Да пускай валят все кто хотят,это очищение в будущем будет только на пользу клубу.
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Вау круто!
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Ебаный шарлатан за этот сезон раза 3-4 сказал, что никуда не свалит. Ему даже на болельщиков этой арабской параши максимально поебать.
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Пакет придёт сто пудова если лысый шарлотан свалит
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Олег навсегда!
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Пи3да юльке, хех
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