"Сити" готов позвать Почеттино, если Гвардиола уйдет

Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" может обратиться к кандидатуре бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, если Хосеп Гвардиола решит покинуть "Этихад".

Если Спортивный арбитражный суд оставит санкции УЕФА в силе, то "Сити" снова сможет сыграть в Лиге Чемпионов только в сезоне 2022/23.

На "Этихад" опасаются, что это обстоятельство может подтолкнуть к уходу из клуба по окончании этого сезона не только некоторых игроков, но и Гвардиолу.

По информации The Sun, при таком негативном сценарии "горожане" будут готовы обратиться к Почеттино, которого продолжают сватать в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Атлетико".

При этом сам Маурисио, уволенный "Тоттенхэмом" в ноябре, ранее уже дал понять, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Почеттино, слухи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1362

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  1. madchester 15.02.2020 23:08 # madchester
    Да пускай валят все кто хотят,это очищение в будущем будет только на пользу клубу.

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  2. chebrec 15.02.2020 22:53 # chebrec
    Вау круто!

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  3. fanstevengerrard 15.02.2020 22:43 # fanstevengerrard
    Ебаный шарлатан за этот сезон раза 3-4 сказал, что никуда не свалит. Ему даже на болельщиков этой арабской параши максимально поебать.

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  4. chelsiukpro 15.02.2020 22:15 # chelsiukpro
    Пакет придёт сто пудова если лысый шарлотан свалит

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  5. vyrentz 15.02.2020 22:08 # vyrentz
    Олег навсегда!

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  6. electric 15.02.2020 22:04 # electric
    Пи3да юльке, хех

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