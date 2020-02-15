Босс "Спортинга" рассказал об ошибке МЮ в переговорах по Фернандешу

Вице-президент "Спортинга" Франсиско Сальгадо Зенха рассказал, какую ошибку совершил "Манчестер Юнайтед" в переговорах по полузащитнику Бруну Фернандешу.

"Красные дьяволы" достигли договоренности о переходе Фернандеша из "Спортинга" за 47 миллионов фунтов, не считая бонусов, только 30 января — менее чем за 48 часов до закрытия трансферного окна.



Как признается Зенха, "Юнайтед" так и не удалось сбить цену за Бруну. При этом "дьяволы" могли бы купить игрока значительно дешевле, если бы подсуетились прошлым летом.



"В ходе переговоров я почувствовал, что "Манчестер Юнайтед" уверен в том, что мы сдадимся и согласимся заключить сделку за 50 миллионов фунтов".



"Но у меня не было никаких сомнений. Они ошибались. И в итоге они заплатили столько, сколько мы хотели. Мы получили на 20 миллионов евро больше, чем если бы продали его четыре месяца назад", — сообщил Зенха Record.