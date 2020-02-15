Райола обсуждает с "Ювентусом" возвращение Погба

Агент Мино Райола рассказал, что уже ведет переговоры с "Ювентусом" насчет возвращения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

После покупки "красными дьяволами" Бруну Фернандеша стало очевидно, что Погба не будут уговаривать остаться на "Олд Траффорд".



Если верить слухам, в покупке Поля лично заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, однако вариант с возвращением игрока сборной Франции в Турин исключать тоже нельзя.



"Поль никогда не терял свою улыбку, но очевидно, что отличный игрок идет в "Манчестер Юнайтед" не для того, чтобы не сражаться за Лигу Чемпионов и титул Премьер-Лиги".



"С моей стороны было бы неправильно не признать, что Поль хочет выступать на высочайшем уровне. В первую очередь Погба будет стараться изо всех сил на поле, а в конце сезона посмотрим, уйдет он или нет".



"Я разговариваю с Павелом Недведом и "Ювентусом" о многих вещах, включая Погба и других игроков, и это правильно для них как для большого клуба — ты должен собрать информацию, проанализировать, сделать несколько гипотез, немного помечтать..."



"Помимо "Ювентуса", есть и другие заинтересованные в Поле клубы, но прямо сейчас его мысли с "Манчестер Юнайтед".



"На трансферном рынке нет ничего невозможного, что уже доказывали "Юве", ПСЖ, "Реал". Добиваться невозможного — это часть процесса", — сообщил Райола Tuttosport.