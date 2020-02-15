Бротон отговорил владельца "Ливерпуля" от нового стадиона с помощью "Эмирейтс"

Бывший президент "Ливерпуля" сэр Мартин Бротон рассказал, как он отговорил Джона Генри от строительства нового стадиона, свозив владельца мерсисайдского клуба на "Эмирейтс".

Как известно, "Ливерпуль" начал вынашивать идею о строительстве нового стадиона взамен "Энфилда" еще при предшественниках Генри, Томе Хиксе и Джордже Жиллетте.



Когда "красные" были проданы Fenway Sports Group, и перед Генри остро встал вопрос о стадионе, Бротон решил показать своему боссу наглядный пример — как изменилась атмосфера после переезда "Арсенала" с "Хайбери" на "Эмирейтс". Тогда этого Джон понял, что "Ливерпулю" подойдет только реконструкция "Энфилда", несмотря на все связанные с этим сложности.



"Это было самое важное решение — будем ли мы строить стадион в стиле "Эмирейтс" в парке Стэнли".



"Мы организовали поездку Джона на один из матчей на "Эмирейтс", который обожает каждый — за исключением фанатов "Арсенала". Там он смог сразу почувствовать: "И ради этого мы откажемся от "Энфилда"? Свой "Эмирейтс" в парке Стэнли просто не ощущался правильной вещью".



"Если бы у нас не было выбора, и пришлось бы строить новый стадион, мы сделали бы это, но для нас было важно по возможности остаться на "Энфилде".



"Люди в Fenway уже доказали это, когда предыдущий владелец "Ред Сокс" купил землю поблизости для строительства новой аренды. Но в Fenway сказали: "Почему мы должны отказываться от всех наших традиций?" Параллели налицо. Они настояли на том, чтобы никуда не переезжать, и вернули былое величие. Теперь они делают то же самое на "Энфилде", — сообщил Бротон The Telegraph.