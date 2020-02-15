Моуриньо недоволен, что "Тоттенхэм" играет с "Виллой" в воскресенье

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался, что свой матч в этот уикенд его команде приходится играть в воскресенье.

Воскресный матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" состоится для "шпор" всего за трое суток до первой встречи с "РБ Лейпциг" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Такой расклад вызывает раздражение у Моуриньо, который предпочел бы "сыграть с "вилланами" в пятницу или субботу, благо зимние каникулы это позволяли.



"У некоторых больших клубов расписание удобнее. Вам нужен пример? Почему "Лестер" и "Вулверхэмптон" играют в пятницу вечером? Разве у кого-нибудь из них матч Лиги Чемпионов на следующей неделе? Нет. Ни у "Лестера", ни у "Вулверхэмптона". "Вулверхэмптон" играет в Лиге Европы в четверг".



"Наша же команда играет матч Лиги Чемпионов во вторник. Но в Премьер-Лиге мы играем не в пятницу, мы играем не в субботу — мы играем в воскресенье. Я не думаю, что это нормально".



"Разве из пяти матчей этого уикенда никакой другой нельзя было поставить вместо нас? Все просто. Я лишь хочу сказать, что они не проявляют никакой заботы. Телевидение просто выбирает матчи, как захочется, и не думает, что может навредить английской команде. И в нашем случае они действительно навредят, потому что мы играем в 14 часов воскресенья, тогда как прекрасно могли бы сыграть в субботу или пятницу вечером", — цитирует Моуриньо Evening Standard.