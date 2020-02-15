Сульшер в недоумении по поводу интервью Фреда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил недоумение по поводу слов своего полузащитника Фреда о проблемах в раздевалке команды.

На прошлой неделе Фред заявил, что у "красных дьяволов" много внутренних проблем, среди которых 26-летний бразилец назвал отсутствие сплоченности и тщеславие.



Для Сульшера подобные слова выглядят странными, и норвежский тренер предполагает, что португальская газета просто неправильно истрактовала слова лучшего игрока "Юнайтед" в январе.



"У нас сплоченный коллектив, не переживайте насчет этого".



"Я не видел само интервью либо не понимаю, что он пытался сказать. Я видел, как он сидел и разговаривал в столовой. Фред знает, что этот коллектив хочет сражаться друг за друга".



"Я не знаю, как воспринимать его слова, но у меня нет никаких проблем с коллективом, здесь каждый делает все ради остальных", — цитирует Сульшера Daily Mirror.