Сульшер в недоумении по поводу интервью Фреда

Оле Гуннар Сульшер и Фред Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил недоумение по поводу слов своего полузащитника Фреда о проблемах в раздевалке команды.

На прошлой неделе Фред заявил, что у "красных дьяволов" много внутренних проблем, среди которых 26-летний бразилец назвал отсутствие сплоченности и тщеславие.

Для Сульшера подобные слова выглядят странными, и норвежский тренер предполагает, что португальская газета просто неправильно истрактовала слова лучшего игрока "Юнайтед" в январе.

"У нас сплоченный коллектив, не переживайте насчет этого".

"Я не видел само интервью либо не понимаю, что он пытался сказать. Я видел, как он сидел и разговаривал в столовой. Фред знает, что этот коллектив хочет сражаться друг за друга".

"Я не знаю, как воспринимать его слова, но у меня нет никаких проблем с коллективом, здесь каждый делает все ради остальных", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фред

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 15.02.2020 18:23 # frisby
    Я не видел само интервью ЛИБО не понимаю, что он пытался сказать.
    шикарно..если перевод корректный то куколд как и предполагалось - фиерический далбаёп. кличко2

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  2. scouser2005 15.02.2020 17:54 # scouser2005
    Короче Фред несет бред. Мы очень сплоченные свингеры - сказал Сульчер.

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  3. liverpool1892est 15.02.2020 17:44 # liverpool1892est
    Когда в раздевалке сидит черный кал Погба о сплоченности и речи быть не может

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  4. mancunia-planet 15.02.2020 17:26 # mancunia-planet
    вобще ниочем

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  5. wengerrrro 15.02.2020 17:07 # wengerrrro
    долгих лет работы в мю ему

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  6. slash-lfc 15.02.2020 17:03 # slash-lfc
    Сульшер в своём стиле ехехехе

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