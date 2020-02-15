Сульшер в недоумении по поводу интервью Фреда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил недоумение по поводу слов своего полузащитника Фреда о проблемах в раздевалке команды.
На прошлой неделе Фред заявил, что у "красных дьяволов" много внутренних проблем, среди которых 26-летний бразилец назвал отсутствие сплоченности и тщеславие.
Для Сульшера подобные слова выглядят странными, и норвежский тренер предполагает, что португальская газета просто неправильно истрактовала слова лучшего игрока "Юнайтед" в январе.
"У нас сплоченный коллектив, не переживайте насчет этого".
"Я не видел само интервью либо не понимаю, что он пытался сказать. Я видел, как он сидел и разговаривал в столовой. Фред знает, что этот коллектив хочет сражаться друг за друга".
"Я не знаю, как воспринимать его слова, но у меня нет никаких проблем с коллективом, здесь каждый делает все ради остальных", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
15.02.2020 17:00
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Последние комментарии:
Я не видел само интервью ЛИБО не понимаю, что он пытался сказать.
шикарно..если перевод корректный то куколд как и предполагалось - фиерический далбаёп. кличко2
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Короче Фред несет бред. Мы очень сплоченные свингеры - сказал Сульчер.
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Когда в раздевалке сидит черный кал Погба о сплоченности и речи быть не может
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вобще ниочем
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долгих лет работы в мю ему
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Сульшер в своём стиле ехехехе
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