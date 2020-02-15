Клопп не считает "Ливерпуль" фаворитом Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не считает свою команду фаворитом этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Красные" могут уже в следующем месяце оформить титул Премьер-Лиги, что, казалось бы, оставляет им возможность в концовке сезона сосредоточиться на сохранении статуса победителей Лиги Чемпионов.



Однако Клопп не считает "Ливерпуль" фаворитом и видит несколько других команд, достойных победы в элитном европейском соревновании.



"До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус", но, конечно, я недостаточно смотрю итальянский футбол, потому что я не могу понять, почему они не лидируют в Серии А с 10 очкам отрыва. У них самый большой состав, что я когда-либо видел в своей жизни, у них классные игроки. Это безумие".



"У "Баварии" тоже очень большой состав. ПСЖ невероятен, когда все их игроки в форме. Никогда нельзя списывать со счетов "Барселону", и не забывайте про "Манчестер Сити", потому что Лига Чемпионов будет одной из их главных целей. Я не имею понятия, как далеко мы сможем зайти, но пока не время думать об этом, потому что сейчас все мы должны сосредоточиться на матче против "Атлетико" во вторник".



"Не имею понятия, сможем ли мы снова выиграть Лигу Чемпионов, но мы должны быть готовы к этому. Я лишь знаю — и мы показали это в прошлом году, — что мы можем обыгрывать лучших. Это не означает, что мы возьмем трофей, это лишь означает, что мы можем. Это единственное, что я знаю наверняка".



"В этом соревновании есть так много сильных команд, с которыми ты должен быть готов сразиться. А чтобы выиграть что-нибудь, нужна удача в определенные моменты. В конце концов глубина состава не всегда является определяющим фактором. Больше это зависит от того, кто сможет правильно настроиться, проявить наибольшее желание и воспользоваться своими шансами. А также от удачи. Тебе она определенно нужна для победы", — цитирует Клоппа The Guardian.