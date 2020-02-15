"Юнайтед" надеется продать Погба до Евро-2020

"Манчестер Юнайтед" надеется продать полузащитника Поля Погба до Евро-2020.

Ранее на текущей неделе издание The Guardian сообщило, что клуб с "Олд Траффорд" не будет пытаться удержать Погба, установив за свою звезду цену в 83 миллиона фунтов на грядущее лето.



По информации Daily Mirror, "красные дьяволы" надеются оперативно найти покупателя на 26-летнего игрока сборной Франции, которого сватают в "Реал" и назад в "Ювентус".



На это у "Юнайтед" есть несколько веских причин. Во-первых, в Манчестере не хотят, чтобы сага вокруг Погба отравляла атмосферу в раздевалке на протяжении всего лета.



Во-вторых, "дьяволы" надеются поскорее продать Поля, чтобы успеть потратить вырученные за него деньги — у главного тренера Оле Гуннара Сульшера большие планы на летнее трансферное окно.



Кроме того, "Юнайтед" не хочет рисковать, чтобы Погба, который сыграл только восемь матчей с начала сезона из-за проблем с лодыжкой, получил бы травму на Евро-2020 и сделал бы свою продажу невозможной.