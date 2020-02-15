"Юнайтед" надеется продать Погба до Евро-2020
"Манчестер Юнайтед" надеется продать полузащитника Поля Погба до Евро-2020.
Ранее на текущей неделе издание The Guardian сообщило, что клуб с "Олд Траффорд" не будет пытаться удержать Погба, установив за свою звезду цену в 83 миллиона фунтов на грядущее лето.
По информации Daily Mirror, "красные дьяволы" надеются оперативно найти покупателя на 26-летнего игрока сборной Франции, которого сватают в "Реал" и назад в "Ювентус".
На это у "Юнайтед" есть несколько веских причин. Во-первых, в Манчестере не хотят, чтобы сага вокруг Погба отравляла атмосферу в раздевалке на протяжении всего лета.
Во-вторых, "дьяволы" надеются поскорее продать Поля, чтобы успеть потратить вырученные за него деньги — у главного тренера Оле Гуннара Сульшера большие планы на летнее трансферное окно.
Кроме того, "Юнайтед" не хочет рисковать, чтобы Погба, который сыграл только восемь матчей с начала сезона из-за проблем с лодыжкой, получил бы травму на Евро-2020 и сделал бы свою продажу невозможной.
15.02.2020 15:00
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Вся проблема в том,что никто не купит этот черный кал за такие деньги и с такой зарплатой как у него...
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Радует, что он стоит дохуя денег. На них можно купить пару игроков.
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