"Юнайтед" надеется продать Погба до Евро-2020

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" надеется продать полузащитника Поля Погба до Евро-2020.

Ранее на текущей неделе издание The Guardian сообщило, что клуб с "Олд Траффорд" не будет пытаться удержать Погба, установив за свою звезду цену в 83 миллиона фунтов на грядущее лето.

По информации Daily Mirror, "красные дьяволы" надеются оперативно найти покупателя на 26-летнего игрока сборной Франции, которого сватают в "Реал" и назад в "Ювентус".

На это у "Юнайтед" есть несколько веских причин. Во-первых, в Манчестере не хотят, чтобы сага вокруг Погба отравляла атмосферу в раздевалке на протяжении всего лета.

Во-вторых, "дьяволы" надеются поскорее продать Поля, чтобы успеть потратить вырученные за него деньги — у главного тренера Оле Гуннара Сульшера большие планы на летнее трансферное окно.

Кроме того, "Юнайтед" не хочет рисковать, чтобы Погба, который сыграл только восемь матчей с начала сезона из-за проблем с лодыжкой, получил бы травму на Евро-2020 и сделал бы свою продажу невозможной.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 809

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 15.02.2020 16:44 # liverpool1892est
    Вся проблема в том,что никто не купит этот черный кал за такие деньги и с такой зарплатой как у него...

    (ответить)

  2. mancunia-planet 15.02.2020 15:49 # mancunia-planet
    Радует, что он стоит дохуя денег. На них можно купить пару игроков.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: