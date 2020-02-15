Гвардиола пересмотрит свое будущее в "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер Хосеп Гвардиола пересмотрит свое будущее в "Манчестер Сити" после изгнания клуба из Лиги Чемпионов на два следующих сезона.

Ранее в этом сезоне Гвардиола выражал сомнения насчет нового контракта с "Сити", но в то же время обещал отработать свой действующий трудовой договор, рассчитанный до конца следующего сезона.

Но еще раньше Гвардиола говорил, что "Сити" не виноват в нарушении правил ФФП. Фактически Хосеп транслировал позицию своих директоров, которые заверили его, что клуб не будет наказан УЕФА.

Как видно, боссы "Сити" подвели Гвардиолу, и тот собирается серьезно поразмышлять над своим будущим в конце сезона, если апелляция "горожан" будет отклонена, сообщает The Telegraph.

Добавим, в прессе уже появились слухи, что этой ситуацией может воспользоваться "Ювентус", который давно неравнодушен к Гвардиоле и который, очевидно, не в полной мере доволен своим нынешним наставником Маурицио Сарри.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. winnerd 15.02.2020 14:53 # winnerd
    Марк Хьюз уже в пути, не ссыти щитюки

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  2. blackdreamer 15.02.2020 14:48 # blackdreamer
    ебаный мешок который всем врал
    лишит чемпионств всех эту хуету и сослать в чемпионат казахстана
    манчестер всегда был цвета мю = цветов мочи

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  3. elprimer 15.02.2020 14:22 # elprimer
    Запятнал свою безупречную репутацию в шити. Не о чем тут думать, пора расставаться.

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  4. chr1s8rown 15.02.2020 14:22 # chr1s8rown
    только в кал сити руководство может подвести тренера, а не наоборот как бывает в нормальных клубах.
    это как в бабселоне. где за невыигрышь в лч выплачивает моральный ущерб месси.

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  5. liverpool1892est 15.02.2020 14:19 # liverpool1892est
    Какой нахуй Ювентус,что за дичь?По всем жанрам драматургии и логики,он должен перейти в родную Барсу к родному гному...пойду посру

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  6. wengerrrro 15.02.2020 14:18 # wengerrrro
    новость ни о чем, без цитат, без норм инфы, тупо собирает хомячков михайл

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  7. gerrard08 15.02.2020 14:14 # gerrard08
    Мц как мажор, которому диагностировали импотенцию. А его шкуры щас и бросают его.
    Импотенты бензиновые.

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  8. h22o 15.02.2020 14:14 # h22o
    сама большая крыса-шарлотан уже начал смазывать лыжи..

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  9. arhangel777 15.02.2020 14:11 # arhangel777
    Даааа уж, после такого надо его отпускать. Нужен новый тренер, который прийдет именно с пониманием что два сезона будут без еврокубков! Возможно и с пониманием об укомплектовании нового состава, в случае если некоторые игроки захотят покинуть клуб(((
    C’mon City!!!

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  10. liverpoolfan94 15.02.2020 14:08 # liverpoolfan94
    Лол какая же он патаскуха...хотел что бы он осталься

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