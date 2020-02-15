Гвардиола пересмотрит свое будущее в "Сити"

Главный тренер Хосеп Гвардиола пересмотрит свое будущее в "Манчестер Сити" после изгнания клуба из Лиги Чемпионов на два следующих сезона.

Ранее в этом сезоне Гвардиола выражал сомнения насчет нового контракта с "Сити", но в то же время обещал отработать свой действующий трудовой договор, рассчитанный до конца следующего сезона.



Но еще раньше Гвардиола говорил, что "Сити" не виноват в нарушении правил ФФП. Фактически Хосеп транслировал позицию своих директоров, которые заверили его, что клуб не будет наказан УЕФА.



Как видно, боссы "Сити" подвели Гвардиолу, и тот собирается серьезно поразмышлять над своим будущим в конце сезона, если апелляция "горожан" будет отклонена, сообщает The Telegraph.



Добавим, в прессе уже появились слухи, что этой ситуацией может воспользоваться "Ювентус", который давно неравнодушен к Гвардиоле и который, очевидно, не в полной мере доволен своим нынешним наставником Маурицио Сарри.