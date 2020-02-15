Гвардиола пересмотрит свое будущее в "Сити"
Главный тренер Хосеп Гвардиола пересмотрит свое будущее в "Манчестер Сити" после изгнания клуба из Лиги Чемпионов на два следующих сезона.
Ранее в этом сезоне Гвардиола выражал сомнения насчет нового контракта с "Сити", но в то же время обещал отработать свой действующий трудовой договор, рассчитанный до конца следующего сезона.
Но еще раньше Гвардиола говорил, что "Сити" не виноват в нарушении правил ФФП. Фактически Хосеп транслировал позицию своих директоров, которые заверили его, что клуб не будет наказан УЕФА.
Как видно, боссы "Сити" подвели Гвардиолу, и тот собирается серьезно поразмышлять над своим будущим в конце сезона, если апелляция "горожан" будет отклонена, сообщает The Telegraph.
Добавим, в прессе уже появились слухи, что этой ситуацией может воспользоваться "Ювентус", который давно неравнодушен к Гвардиоле и который, очевидно, не в полной мере доволен своим нынешним наставником Маурицио Сарри.
15.02.2020 14:00
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Последние комментарии:
Марк Хьюз уже в пути, не ссыти щитюки
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ебаный мешок который всем врал
лишит чемпионств всех эту хуету и сослать в чемпионат казахстана
манчестер всегда был цвета мю = цветов мочи
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Запятнал свою безупречную репутацию в шити. Не о чем тут думать, пора расставаться.
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только в кал сити руководство может подвести тренера, а не наоборот как бывает в нормальных клубах.
это как в бабселоне. где за невыигрышь в лч выплачивает моральный ущерб месси.
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Какой нахуй Ювентус,что за дичь?По всем жанрам драматургии и логики,он должен перейти в родную Барсу к родному гному...пойду посру
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новость ни о чем, без цитат, без норм инфы, тупо собирает хомячков михайл
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Мц как мажор, которому диагностировали импотенцию. А его шкуры щас и бросают его.
Импотенты бензиновые.
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сама большая крыса-шарлотан уже начал смазывать лыжи..
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Даааа уж, после такого надо его отпускать. Нужен новый тренер, который прийдет именно с пониманием что два сезона будут без еврокубков! Возможно и с пониманием об укомплектовании нового состава, в случае если некоторые игроки захотят покинуть клуб(((
C’mon City!!!
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Лол какая же он патаскуха...хотел что бы он осталься
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