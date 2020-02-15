Игало посвятит все свои голы за "Юнайтед" умершей сестре

Нападающий Одион Игало заявил, что все свои голы за "Манчестер Юнайтед" он посвятит своей умершей сестре Мэри.

Как известно, 30-летний нигериец проведет в "Юнайтед" остаток сезона на правах аренды из "Шанхай Шеньхуа". Игало может дебютировать за "красных дьяволов" уже в матче против "Челси" в понедельник.



Одион грустит от того, что этот важный для него момент не застанет его сестра, которая ушла из жизни в декабре в возрасте 43 лет.



"Моя сестра была большим фанатом "Юнайтед". Все мы росли, наблюдая за "Манчестер Юнайтед", все мы поддерживали их. Муж Мэри был фанатом "Челси", тогда как их дети болели за "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", но она оставалась преданной "Юнайтед".



"Она всегда молилась за то, чтобы я перешел в "Юнайтед". Даже когда она приезжала посмотреть, как я играю в Премьер-Лиге за "Уотфорд", она надеялась, что я перейду в "Юнайтед".



"Мне больно от того, что в конце концов перешел в "Юнайтед", но ее здесь нет, чтобы увидеть это. Однако я знаю, что она смотрит за мной с небес".



"Именно поэтому я буду играть за "Манчестер Юнайтед" с ее именем на своих бутсах, и она всегда будет со мной на "Олд Траффорд" и в любом матче "Манчестер Юнайтед".



"Каждый свой гол от настоящего момента и до конца своей карьеры я буду посвящать Богу и ей. Я написал ее имя на специальной футболке, а также на своих бутсах. Я хочу показать миру, что она всегда со мной".



"Она сможет почувствовать, как я играю на "Олд Траффорд", почувствовать эту мечту, ради которой все мы молились, пуская она сама этого уже не увидит".



"Но она будет на моих ногах, ассистируя мне на поле", — сообщил Игало The Sun.