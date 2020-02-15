26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 15 февраля, двумя поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — БЕРНЛИ 15:30



Эти команды находятся по соседству в Премьер-Лиге, и разделяет их только разница мячей. В этом сезоне "Саутгемптон" очень плох дома, набрав только 11 очков на своем поле — меньше всех в дивизионе. Когда эти соперники встречались в первом туре, то "Бернли" уверенно победил, а во время своего предыдущего выезда "бордовые" взяли все три очка на поле "Манчестер Юнайтед". "Святые" не знают побед уже в шести встречах с "Бернли" в рамках Премьер-Лиги, в четырех из них даже не забив.



У "Саутгемптона" нет кадровых проблем. Арендованный у "Тоттенхэма" защитник Кайл Уолкер-Питерс готов к дебюту.



"Бернли" может недосчитаться защитников Мэтта Лоутона и Чарли Тэйлора впридачу к Йохану Берг Гудмундссону и Эшли Барнсу, которые все еще лечатся. Новичок Джош Браунхилл готов выйти на поле.



НОРВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30 Онлайн-трансляция



Это будет встреча первой и последней командны Премьер-Лиги. Насколько уверенно лидирует "Ливерпуль", настолько же прочно обосновался в зоне вылета "Норвич" — семь очков отставания от спасительного места. "Красные" возвращаются после зимних каникул, которые они провели своеобразно, одну неделю ничего не делая и одну неделю упорно тренируясь. В семи последних встречах этих соперников "канарейки" пропустили 28 голов.



Защитник "Норвича" Бен Годфри снова доступен после дисквалификации. Тимм Клозе остается в лазарете.



"Ливерпуль" снова может рассчитывать на Джеймса Милнера и Садио Мане, но Джердан Шакири продолжает лечиться.