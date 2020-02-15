Путевка "Сити" в Лигу Чемпионов отойдет пятой команде Премьер-Лиги

Отстранение "Манчестер Сити" от участия в еврокубках означает, что в Лигу Чемпионов на будущий сезон попадет пятая команда Премьер-Лиги.

Напомним, накануне УЕФА наказал "горожан" штрафом на 25 миллионов фунтов и отстранил от участия в еврокубках на два следующих сезона за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.



Если апелляция "Сити" в Спортивный арбитражный суд провалится, то УЕФА, как ожидает The Guardian, не будет сокращать английскую квоту на участие в Лиге Чемпионов.



В данный момент команда Хосепа Гвардиолы идет на втором месте в Премьер-Лиге, и мало кто сомневается, что "горожане" финишируют в топ-4. Если так и будет, то путевка "Сити" в Лигу Чемпионов просто перейдет коллективу, который займет пятую строчку.



Такой расклад значительно увеличит шансы и мотивацию команд вроде "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэма", "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптона", которые последние недели пытались приблизиться к четвертому "Челси".