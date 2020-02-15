Макатир: "Коутиньо был бы идеален для "Челси"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейсон Макатир считает, что полузащитник Филиппе Коутиньо стал бы идеальным дополнением к "Челси".

Если верить слухам, грядущим летом "Барселона" собирается продать Коутиньо, который этот сезон проводит в "Баварии" на правах аренды.



По мнению Макатира, в команде Фрэнка Лэмпарда 27-летний бразилец, забивший семь голов и отдавший восемь результативных передач за "Баварию" в этом сезоне, смог бы обрести то, чего у него не было ни в "Барселоне", ни даже в "Ливерпуле".



"Коутиньо сослужил пользу "Ливерпулю", он был отличным игроком в свое время — но то время прошло. Его продажа стала отличной сделкой для клуба".



"Он по-прежнему будет интересен топ-клубам Европы, потому что в "Баварии" он выглядит нормально — но ему нужно быть в центре внимания. Этого не было в "Ливерпуле" и точно не было в "Барселоне".



"Мне кажется, Филиппе Коутиньо идеально бы вписался в игру "Челси", где Фрэнк Лэмпард проделывает невероятные вещи, пытаясь перезагрузить клуб с помощью большого количества молодых игроков, разбавленных опытными звездами".



"Коутиньо чувствовал бы себя очень комфортно в качестве 10-го номера на "Стэмфорд Бридж", когда сзади его страховали бы Нголо Канте и Жоржиньо. Он был бы очень полезен для молодых игроков атакующей группы", — сообщил Макатир Racing Post.