Лэмпард определился с голкипером на матч против "Юнайтед"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что уже определился с голкипером на матч против "Манчестер Юнайтед" в понедельник.

Напомним, в предыдущем матче "синих" — против "Лестера" две недели назад — Лэмпард перевел Кепу Аррисабалагу в запас, а на ворота снарядил ветерана Вилли Кабальеро.



Сразу же появились слухи, что Лэмпард собирается продать Кепу в конце сезона и купить нового первого номера, однако на пресс-конференции в пятницу Фрэнк намекнул, что может амнистировать самого дорогого голкипера в мире.



"Он (Кепа) хорошо отреагировал, как я и ожидал. Мне не пришлось много разговаривать с ним. Я должен был принять это решение".



"Не имеет значения, кем ты пришел в клуб. Я не учитываю твою стоимость. Важно только то, как ты тренируешься".



"Я не пытался устроить ему встряску. Я просто сделал лучший выбор на тот конкретный день. Я хочу, чтобы каждый правильно реагировал на такие вещи".



"Я знаю, что он чувствовал. Это случалось и со мной в моей карьере, это неотъемлемая часть профессии футболиста. Я доволен его реакцией".



"Я поступаю с игроками так, как считаю правильным. Я открыт и прям с ними".



"Кто выйдет в старте против "Юнайтед"? Я принял решение, и вы узнаете", — цитирует Лэмпарда Football.London.