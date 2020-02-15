Премьер-Лига собирается снять очки с "Сити"

С "Манчестер Сити" могут снять очки в Премьер-Лиге после решения УЕФА наказать "горожан" за нарушения правил финансового фейр-плей.

После длившегося несколько месяцев расследования накануне УЕФА, наконец, вынес свой вердикт по нашумевшему делу "Сити", наказав клуб с "Этихад" штрафом на 25 миллионов фунтов и отстранением от еврокубков на два следующих сезона.



Столь суровому наказанию "горожане" подверглись за серьезные нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016 год. "Сити" немедленно выразил свой протест и заявил о намерении оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.



Однако теперь свои санкции к "Сити" может применить и Премьер-Лига, о чем сообщает издание The Independent со ссылкой на свой высокопоставленный источник.



Утверждается, что ответственные комитеты Премьер-Лиги уже предварительно обсудили потенциальные санкции, которым могут быть подвергнуты "горожане", и в данный момент "очень вероятно", что "Сити" будет наказан снятием очков. Речи о том, что клуб с "Этихад" может быть понижен на несколько дивизионов, не идет.



Впрочем, снятие очков не будет играть особой роли для "Сити" — команда Хосепа Гвардиолы уже не претендует на титул, а в еврокубки ее не пустит УЕФА.