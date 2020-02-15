Премьер-Лига собирается снять очки с "Сити"

Хосеп Гвардиола С "Манчестер Сити" могут снять очки в Премьер-Лиге после решения УЕФА наказать "горожан" за нарушения правил финансового фейр-плей.

После длившегося несколько месяцев расследования накануне УЕФА, наконец, вынес свой вердикт по нашумевшему делу "Сити", наказав клуб с "Этихад" штрафом на 25 миллионов фунтов и отстранением от еврокубков на два следующих сезона.

Столь суровому наказанию "горожане" подверглись за серьезные нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016 год. "Сити" немедленно выразил свой протест и заявил о намерении оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.

Однако теперь свои санкции к "Сити" может применить и Премьер-Лига, о чем сообщает издание The Independent со ссылкой на свой высокопоставленный источник.

Утверждается, что ответственные комитеты Премьер-Лиги уже предварительно обсудили потенциальные санкции, которым могут быть подвергнуты "горожане", и в данный момент "очень вероятно", что "Сити" будет наказан снятием очков. Речи о том, что клуб с "Этихад" может быть понижен на несколько дивизионов, не идет.

Впрочем, снятие очков не будет играть особой роли для "Сити" — команда Хосепа Гвардиолы уже не претендует на титул, а в еврокубки ее не пустит УЕФА.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2901

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 15.02.2020 08:46 # chelsiukpro
    Сильный удар по Голубым! Хотя нету жалости к ним не капли! Ждём когда и за ПСЖ возьмутся УЕФА..

    (ответить)

  2. chr1s8rown 15.02.2020 08:05 # chr1s8rown
    КУПОЕННЫЕ ПИДОРАЗЫ
    В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ НАДО БЫЛО ЭТО ДЕЛАТЬ

    (ответить)

  3. superglor 15.02.2020 07:42 # superglor
    Куда вообще так топят, куда? 3 года без ЛЧ запрашивают, 2 дают. А за что запрашивают, за спонсорский контракт? Так это как так то? Правосудие, вообще, какой правосудие? Я не знаю, как тут вообще можно кому-то верить.

    Какая-то CFCB выносит, присяжные говорят: Сити виновны, снисождения не будет. Как так, ни один из присяжных, ни один, все единодушно. Домой что-ли опаздывали? Все единодушно говорят, что вот, все виновны. Вот трое виновны, снисхождения никому не будет. И уходят отсюда.

    Лярвы тупые.

    (ответить)

  4. b84 15.02.2020 07:35 # b84
    Абсолютно правда что снимать очки надо за прошлый сезон!

    (ответить)

  5. iceteam 15.02.2020 07:34 # iceteam
    Клопп опять наротировал, что Сити аж может в ЛЧ на следующий сезон не попасть. Ну что за топарик

    (ответить)

  6. scauzer11 15.02.2020 07:18 # scauzer11
    ска заберите у них чемпионство прошлогоднее и отдайте истинному честному чемпиону!

    (ответить)

  7. fc-zenit 15.02.2020 07:16 # fc-zenit
    Капец. Это должно было случиться с ЛФК(

    (ответить)

  8. jayspearingagent 15.02.2020 07:06 # jayspearingagent
    Это должно было быть в прошлом сезоне!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: