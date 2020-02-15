Премьер-Лига собирается снять очки с "Сити"
С "Манчестер Сити" могут снять очки в Премьер-Лиге после решения УЕФА наказать "горожан" за нарушения правил финансового фейр-плей.
После длившегося несколько месяцев расследования накануне УЕФА, наконец, вынес свой вердикт по нашумевшему делу "Сити", наказав клуб с "Этихад" штрафом на 25 миллионов фунтов и отстранением от еврокубков на два следующих сезона.
Столь суровому наказанию "горожане" подверглись за серьезные нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016 год. "Сити" немедленно выразил свой протест и заявил о намерении оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.
Однако теперь свои санкции к "Сити" может применить и Премьер-Лига, о чем сообщает издание The Independent со ссылкой на свой высокопоставленный источник.
Утверждается, что ответственные комитеты Премьер-Лиги уже предварительно обсудили потенциальные санкции, которым могут быть подвергнуты "горожане", и в данный момент "очень вероятно", что "Сити" будет наказан снятием очков. Речи о том, что клуб с "Этихад" может быть понижен на несколько дивизионов, не идет.
Впрочем, снятие очков не будет играть особой роли для "Сити" — команда Хосепа Гвардиолы уже не претендует на титул, а в еврокубки ее не пустит УЕФА.
15.02.2020 07:00
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Сильный удар по Голубым! Хотя нету жалости к ним не капли! Ждём когда и за ПСЖ возьмутся УЕФА..
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КУПОЕННЫЕ ПИДОРАЗЫ
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ НАДО БЫЛО ЭТО ДЕЛАТЬ
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Куда вообще так топят, куда? 3 года без ЛЧ запрашивают, 2 дают. А за что запрашивают, за спонсорский контракт? Так это как так то? Правосудие, вообще, какой правосудие? Я не знаю, как тут вообще можно кому-то верить.
Какая-то CFCB выносит, присяжные говорят: Сити виновны, снисождения не будет. Как так, ни один из присяжных, ни один, все единодушно. Домой что-ли опаздывали? Все единодушно говорят, что вот, все виновны. Вот трое виновны, снисхождения никому не будет. И уходят отсюда.
Лярвы тупые.
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Абсолютно правда что снимать очки надо за прошлый сезон!
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Клопп опять наротировал, что Сити аж может в ЛЧ на следующий сезон не попасть. Ну что за топарик
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ска заберите у них чемпионство прошлогоднее и отдайте истинному честному чемпиону!
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Капец. Это должно было случиться с ЛФК(
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Это должно было быть в прошлом сезоне!
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