Нагельсманн: "Премьер-Лига — цель для каждого тренера"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн заявил, что внимательно следит за Премьер-Лигой и хотел бы однажды себя попробовать в английском футболе.

Перебравшись в Лейпциг лишь прошлым летом из "Хоффенхайма", сейчас Нагельсманн идет всего в одном очке от действующего чемпиона Бундеслиги в лице "Баварии".



32-летний немец планирует провести в РБ Лейпциг" еще несколько лет, но не скрывает того, что Премьер-Лига его манит.



"Мой план — провести в Лейпциге четыре года, если все будет нормально. Однако футбол непредсказуем. Премьер-Лига интересует меня, равно как другие клубы Бундеслиги и Ла Лиги, но в первую очередь я должен улучшить свой испанский".



"Я знаю, что в Англии очень тяжело. Я читал интервью Клоппа и Гвардиолы о суровости календаря и о требованиях к игрокам и персоналу".



"За пределами футбола у много много интересов вроде мотокросса, лыж и совместного времяпровождения с семьей. В Премьер-Лиге ни для чего другого не остается места. Футбол, футбол, футбол".



"Однако есть несколько клубов, за которыми я внимательно слежу, и Премьер-Лига – цель для каждого тренера".



"Я часто смотрю "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". В прошлом сезоне "Сити" играл очень гибко, у них было так много вариантов вскрывать игру и выходить на интересные позиции. За командами Пепа Гвардиолы всегда интересно наблюдать".



"Ливерпуль" так хорошо прибавил, особенно во владении мяча и вариативности. В первых двух сезонах при Юргене Клоппе они были больше заточены на контратаки и на создание атакующих моментов".



"Тот же самый процесс у нас проходит в Лейпциге, мы стремимся полагаться не только на прессинг и контратаки".



"Если ты хочешь быть хорошим тренером, ты должен смотреть матчи "Ливерпуля". Это невероятно, что они делают. Ты можешь кое-чему научиться, наблюдая за их игрой, но гораздо важнее, если ты сможешь позаимствовать их настрой".



"Это полное безумие — ты так успешен, ты имеешь 22 очка отрыва от ближайшего преследователя в лиге, но ты хочешь побеждать все больше и больше. Это важное послание для игроков, особенно для молодых".



"Они должны научиться у "Ливерпуля" тому, что всегда нужно быть голодными и стремиться совершенствовать себя. Не имеет значения, что ты уже почти чемпион, ты все равно хочешь побеждать, побеждать и побеждать", — сообщил Нагельсманн The Independent.